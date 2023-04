El estremecedor video que compartió Hernán Lirio en sus redes: “De golpe, una copa comenzó a moverse”

El Extraño Video Que Hernán Lirio Compartió En Sus Redes Sociales

“De golpe, una copa comenzó a moverse con mucha fuerza en mi casa”, escribió Hernán Lirio sobre un video que grabó en el living de su casa, en Las Cañitas. La imagen sorprendía a la vez en que asustaba: de un porta copas colgaban catorce, para vino y para champagne, pero una de ellas se balanceaba de manera frenética mientras chocaba suavemente contra otra. Y nadie la estaba moviendo.

“Ay no, no, no, no, no. ¿Qué es esto? Gente: no sé qué carajo le pasa a esta copa. Pero es una sola copa”, se escucha la voz de Lirio sobre las imágenes, entre sorprendido y asustado, mientras seguía escuchándose el golpe de los cristales.

“Mi perro también se asustó y comenzó a ladrar y a recorrer el departamento”, escribió después sobre el video. “Hay alguien acá, Ramón”, le explicaba Hernán al animal, mientras este comenzaba a ladrarle a la copa.

Hernán Lirio junto a su perro Ramoncito (Foto: Instagram)

En ese momento, tanto Hernán como la mujer que trabaja en su casa, recordaron algo que habían encontrado en la casa por la mañana. “Hoy apareció esto debajo de mi cama”, dijo mientras mostraba el frente de una típica estampita de comunión. El detalles es que se trataba de una celebrada en 1932. Al darla vuelta y leer lo escrito en el dorso, decía: Recuerdo de la primera comunión de la niña Margarita Venegas Rodríguez, verificada el 5 de mayo de 1932... En la Ermita del Cristo de la Salud. Calle de la Agata. No sé qué es y estaba en mi casa... Y ahora pasa esto”.

La copa seguía y seguía moviéndose, mientras el desconcierto de Hernán crecía. “No hay nada en este mueble que pueda llegar a mover eso. ¿O habrá algún temblor? ¿Hay algo que esté temblando? Ahora es otra también, eh...”, dijo mientras una de vino también se sumó al balanceo espontáneo. La publicación, tanto en Instagram como TikTok, explotó de comentarios. “Me llegaron miles de mensajes como este”, dijo Lirio en diálogo con Teleshow y compartió uno: “Decime loca, pero yo creo que son señales de personas que nos cuidan desde otro plano. Nos mandan mensajes y hay que aprender a interpretar”.

“Estaba en mi casa, con la señora que me ayuda a limpiar y empezamos a ver que las copas se movían de una manera terrible. ¡Mi perro empezó a ladrar abajo de las copas! Antes habíamos encontrado esa estampita en mi habitación y no sabíamos de qué se trataba. Yo estuve en Madrid, en enero, y digo: ‘A lo mejor me la traje en la mochila de algún lado’. No sabía que pensar”, agregó respecto de lo que se ve en el video.

Hernán Lirio

“Al rato, dijimos: ‘¿No será el viento?’. Y cuando cerramos la ventana, nos dimos cuenta de que era el viento que movía las copas. Tenía una ventana que estaba abierta y en la otra punta había otra, también abierta. Así que probamos con cerrar una y pararon de moverse”, explicó finalmente sobre la escena que llamó la atención en las redes sociales. De todos modos, algo lo inquieta. “Lo extraño es que se mueve solo esa copa. ¡Rarísimo! Espero que sea el viento, sino tengo que dormir solo acá, con Ramoncito...”, agregó entre risas y más aliviado.

Descartada, por ahora, la teoría paranormal, ¿alguna vez Lirio sintió alguna presencia del más allá? Dice él que sí. “Una vez tenía que tomar una decisión muy importante. Estaba en el baño de mi departamento anterior y había dos trapos de piso que yo tenía siempre ahí. Y cuando los miro, se apareció la cara de mi mamá, que murió cuando yo tenía un año. Le saqué una foto y cuando llegó un amigo que me conoce desde que era chiquito, le pregunté: ‘¿Qué ves en esta foto?’. ‘Dos trapos de piso’. ‘Mirala bien’. Y cuando la ve bien, en el centro de la imagen señala y dice: ‘Es tu mamá'”, recordó.

“Yo tengo un cuadro, una foto de mi mamá, que está colgada arriba de mi cama y era la imagen de mi vieja. Y lo vi como una señal. E hice lo que estaba en duda si hacer o no, y me fue recontra bien en ese momento”, cerró su relato.

Seguir leyendo: