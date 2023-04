El Polaco y Barby Silenzi sellaron su reconciliación en el Caribe: el emotivo mensaje de la niñera de su hija

El Polaco y Barby Silenzi en el Caribe

El Polaco y Barby Silenzi transitan un momento de felicidad plena de una relación marcada por los encuentros y desencuentros. Y las fotos de su vacaciones en el Caribe dan cuenta de ello. Desde que empezó su romance allá por 2019, supieron de separaciones y reconciliaciones, incluido algunos escándalos mediáticos, y conformaron una familia ensamblada con el nacimiento de Abril en junio de 2020.

El reciente viaje a Aruba marcó un momento de reconciliación, en el marco de un ambiente paradisíaco y potenciado por el clima de privacidad. respectivas cuentas en las redes sociales para hacer una publicación conjunta y dar cuenta que en este momento reina el amor. Y lejos de cualquier formalidad, se animaron a coquetear con un posible casamiento, algo que ya hicieron en el pasado y que podría reflotar a juzgar por las postales que compartieron.

Quien cumplió un rol fundamental en este viaje fue Momish Medina, quien quedó al cuidado de Abril y de Elena, la hija de Barby con Francisco Delgado. La mujer es conocida en el mundo del espectáculo por haber cumplido este trabajo con celebrities como Fabián Vena, Noelia Marzol y Flor de la V, entre otros. La mujer subió a sus redes un mensaje muy emotivo.

La publicación de Momish Medina replicada por Barby Silenzi

“Muchas gracias, Barby y Pola, por haber confiado en mí para cuidar de sus niñas. Estos 12 días la pasamos muy bien las tres con las enanas. Reímos, jugamos, bailamos, cantamos”, señaló la cuidadora en una de sus historias que fue replicada por los padres. “Muchas gracias por el trabajo, por la confianza y por tratarme así siempre tan bien. Soy muy afortunada. Muchas gracias”, concluyó la niñera en un texto plagado de corazones. “Gracias a vos, Momish querida”, respondió Barby a la mujer que tiene un largo historial asistiendo a las celebrities.

“Amo mi a mi familia. Esta temporada en Carlos Paz soy la niñera de los famosos, gracias a Dios. Rodeada de personas maravillosas”, escribió Norma Medina, tal su nombre real, en su cuenta de Instagram durante la temporada pasada. No había ninguna exageración en sus palabras ya que así se la conocía en Villa Carlos Paz, donde desde antes que comience cada temporada teatral, los artistas suelen recomendarla entre sus colegas porque saben que es de confianza.

Momish Medina y El Polaco

“Hija, a trabajar”, le dijo su madre a Norma cuando decidió abandonar sus estudios y la joven comenzó realizando tareas domésticas en casas particulares. También cocinaba -lo hace muy bien- y cuidaba a los hijos. A veces se organizaba según la necesidad de las familias y se desempeñaba en más de un hogar a la vez. En 2006 conoció a Flor de la V. “Dios la puso en mi camino”, confesó en una entrevista exclusiva con Teleshow sobre la conductora que alquiló una casa en el barrio privado en el que estaba trabajando.

Con Flor trabajó diez temporadas y fue la autora de su apodo, parte de una evolución. “Mo, Momi, hasta Momish”, explicó. En este tiempo, el teléfono sonaba cada vez más seguido y del otro lado siempre había una voz de la farándula exigiendo sus servicios. “Me contratan porque soy multifacética. Me conocen y saben que soy de confianza. Jamás toqué nada que no fuera mío. Soy feliz y agradecida con todos por cómo me tratan y lo que me brindan”, señaló en la entrevista con este medio. Su vínculo con El Polaco se remonta a la época en la que estaba en pareja con Silvina Luna, donde se encargaba de la casa y también cuidaba a Alma, la hija del cantante y Valeria Aquino. Un vínculo que se mantuvo en el tiempo y que en los últimos días sumó un nuevo capítulo con final feliz.

