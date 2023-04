Cecilia Roth desmintió que estuviera alojando a Jey Mammon en España: “No tengo casa en Madrid”

Cecilia Roth (EFE/Boca PR)

La semana pasada, Jey Mammon abandonó Buenos Aires y se tomó un vuelo hacia Madrid. El exconductor de La Peña de Morfi dejó la Argentina después de que tomara estado público la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por supuesto abuso sexual.

Apenas llegó a España, lo estaban esperando periodistas en el aeropuerto. “¿Crées que vas a poder descansar?”, le preguntaron. “Si me dejan ustedes, sí”, replicó. “¿Vas a poder caminar mejor por la calle?”, insistieron, mientras el conductor buscaba la manera de llegar a un taxi. “¿Cómo te sentís ahora?”, continuaron las preguntas. “Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar” admitió.

En algunos medios trascendió que el músico se estaba alojando en una casa en Madrid de la reconocida actriz Cecilia Roth, quien en este momento se encuentra en España por sus compromisos laborales. El periodista Juan Etchegoyen se comunicó con la artista para preguntarle si era cierta esta noticia y explicó que ella estaba “indignada”.

En el ciclo Mitre Live, el conductor pasó un audio que le mandó Cecilia. “No tengo casa en Madrid, alquilo un departamento siempre, generalmente el mismo, y ahora no estoy allá, estoy en Barcelona rodando”, explicó la actriz. Luego, Etchegoyen agregó: “Lo que me suma Roth es lo siguiente ´se empieza repitiendo y se continúa agregando suposiciones personales. Es muy poco serio y según lo que decís podés estar haciendo mucho daño irreversible´”.

Jey Mammon se refugió en España

Este martes, Lucas Benvenuto recibió en su casa de Ushuaia a Karina Mazzocco, la conductora de A la tarde (América). “Me llevó el tiempo de entender, como me pasó con los otros. No me levanté un día y me di cuenta lo que me habían hecho”, afirmó el joven. Además agregó que por el vínculo que tenía con el animador, le resultó más doloroso que en los otros casos. También se refirió al hecho de que de todas las personas que había denunciado, ninguna estaba en prisión: “En mi casa tengo un cuadrito con las prescripciones. No quiero sumar más”, sentenció.

Durante la charla, Benvenuto reveló que en aquella primera charla con A la tarde no tenía pensado aludir a Jey Mammon. “Yo te doy esa entrevista porque me indignó saber que había un chico detrás de esa denuncia que iba a pasar por lo mismo que yo”, reveló en relación a la investigación sobre presunta corrupción de menores en la que entre otros habían detenido al productor Marcelo Corazza: “Ya sabía que iba a prescribir su denuncia, y de solo saber que podía ayudarlo con mi palabra, bienvenido sea”, aseguró, aunque lamentó que la exposición pública de su caso haya tapado el del ex Gran Hermano.

Lucas Benvenuto habló con Karina Mazzocco

Respecto al día que decidió denunciar al músico, Lucas reveló que pudo hablar gracias a sus años de terapia: “Mi psicóloga conocía toda mi historia. No sabía ni quién era él. Pero si tenía que cerrar toda mi historia tenia que hacer eso también”, razonó. Agregó que en aquel entonces, el humorista estaba a menudo en televisión en el Cantando 2020. “Cuando me dijeron que no iban a hacer, tuve que cumplir lo que había hablado en terapia, sabía que era una posibilidad (que ni siquiera investiguen) y sabiendo el resultado yo me tenía que preparar para ser fuerte”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

Seguir leyendo: