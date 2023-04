L-Gante compartió un video del festejo de su cumpleaños: “El más épico”

El cumpleaños de LGante

“Muchos se hacen los rottweiler, son caniches toy. Dicen que les da nafta y están a gasoil. Yo me quedo por mi barrio porque así soy”. Acompañado por el tema Cumbia mafia 420, el cantante L-Gante compartió las imágenes del exclusivo festejo de su cumpleaños número 23. Así, por caso podían verse desde imágenes de su limusina hasta un momento dedicado para Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica,

La jornada, que se extendió hasta más allá de la salida del sol, tuvo lugar en una de las propiedades del músico en la localidad de Carlos Keen. Rodeado de sus amigos y seres queridos, el popular cantante disfrutó de esta fiesta alocada en la que hubo mucha cumbia y trap, incluida una murga y hasta una fiesta Bresh privada.

L-Gante celebró su cumpleaños en una de sus propiedades de Carlos Keen

“Gracias a todos los que hicieron posible que mi cumpleaños 23 sea el más épico. Gracias a mis dos amigos Luis por organizar toda la fiesta. Gracias a los amigos de Bresh y a todas estas empresas”, escribió el intérprete en su cuenta de Instagram para posteriormente nombrar todas las marcas participantes en el evento, acompañado del video de lo vivido en la jornada.

Destacado en el principio, la imagen de su limusina, esa blanca grafiteada en color negro tan característica. Luego una imagen de sus padres, uno de los momentos más emotivos de la jornada, claro está, ya que era la primera vez que ambos daban notas juntos para la prensa.

Los padres de L-Gante dieron una nota juntos por primera vez en el día del cumpleaños del cantante

A fines del año pasado, L-Gante y Miguel Ángel Prosi, su padre biológico, recompusieron su relación después de una larga ausencia y diversos pases de factura mediáticos que se dispensaron mutuamente. “A él no tengo ganas de verlo, pero tampoco estoy negado. ¿Para qué me voy a cargar con más cosas? Capaz que algún día que esté al pedo, lo paso a visitar”, señaló el cantante al verlo a su papá los medios. Y por las dudas, aclaró: “Con él no hay relación. Yo nunca le dije ‘papá’ a nadie”.

Tiempo después, volvieron a verse las caras en Entre Ríos, provincia en la que vive Prosi, luego de que el cumbiero diera un show. En este reencuentro también estuvo Samira, la media hermana de L-Gante, quien facilitó la unión de las partes. “Ella tenía la misma felicidad que él”, dijo un cronista del programa A la tarde (América) quién registró el encuentro. Así las cosas, ambos siguieron reconstruyendo el vínculo y ahora Miguel Ángel estuvo presente en el festejo del cumpleaños.

La buena relación entre Tamara Baez y L-Gante es aplaudida por los fanáticos de ambos

“Tenía que venir, es el papá”, apuntó Claudia Valenzuela acerca de la presencia de Miguel Ángel. Asimismo, recordó cómo fue el nacimiento de su hijo Elián: “Ya estaba programado que naciera. Fue un día de muchas emociones juntas, en todo ese día... El papá no estaba presente ese día, en el momento del parto. Pero no estuvo por otras obligaciones, no porque no quisiera estar”.

“Yo me puse muy contento”, dijo Miguel Ángel recordando ese día. Y con respecto a su presencia en el cumpleaños de su hijo, contó que Claudia lo obligó a estar. “Me apuró de una a que me quede al cumpleaños. Yo tenía otras cosas que hacer, pero después de que la vi a ella y me quise quedar... Siempre hubo magia entre nosotros”, dijo en modo galante. “Entre nosotros hay buena relación, hay buena onda. Pasaron cosas que una trató de superarlas y todo bien. Hay un hijo de por medio y hay que tener buena relación”, sintetizó Claudia.

Uno de los momentos que también llamaron la atención del video fue la imagen de Tamara Báez teniendo en sus brazos a Jamaica, la hija que tiene en común con el cumpleañero. Los fanáticos de la pareja se centraron en ese momento, ya que la relación parece atravesar un buen momento luego de tantos desencuentros: “Para hablar de Mafilia -la forma en que ellos se refieren tanto a la familia como a los amigos- primero hablemos de Tamara. Porque no hay dinero que compre la lealtad”, expresó uno, en tanto que otra seguidora afirmó: “Tami y Jami con él siempre. Más lindos los 3”.

L-Gante celebró su cumpleaños en una de sus propiedades de Carlos Keen y nadie se quiso quedar afuera

La madre del cantante también fue consultada por esta situación: “Ellos tienen una buena relación como personas, tienen una hija en común y se llevan bien. Más de eso no sé, pero sí sé que hoy estaba invitada al cumpleaños”, dijo Claudia, quien también fue abordada respecto a Wanda Nara, a quien ligaron sentimentalmente con su hijo a fines de 2022. “No puedo opinar de ese tema. Ella es una señora que tiene su familia, sus responsabilidades, sus trabajos y bueno... La vida es así, la vida continúa. Pero no puedo opinar, estaría hablando de más”, respondió, elusiva.

