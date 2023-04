Lourdes de Bandana preocupó al mostrarse llorando y con lastimaduras: “Volví al maltrato”

Lourdes de Bandana denunció maltratos

En las últimas horas generó preocupación en sus seguidores un video publicado por la cantante Lourdes Fernández, histórica integrante del grupo Bandana. Sus fans se alarmaron al verla en un momento de llanto, además de realizar una fuerte denuncia respecto de haber sido víctima de malos tratos, aunque no detalla por parte de quién.

En el video subido a su cuenta de Instagram, se la puede ver llorando y mirando siempre a cámara. “Esto es lo que me hace mi gente porque soy alcohólica y soy sufriente. Me están cuidando, entonces cuando me están cuidando aparentemente hay que hacer un favor”, afirmó, mientras dejaba ver las lesiones en su piel.

Tras ello, con la cámara apunto a su mano para mostrar más signos del daño que habría recibido. “Esta es mi mano”, cerró el video, que incluía el texto: “La otra hace más en la otra mano” y la mención a su hermana, Anita Fernández. El video comenzó a circular y generar un sinfín de comentarios en las diferentes redes sociales donde fue replicado, tras lo cual la intérprete decidió borrarlo de su cuenta.

Sin embargo, tras la retirada de ese material, subió una placa escrita, con fondo gris y letras negras, donde detallaba: “Volví al maltrato, nada es casualidad”, mientras que también cita allí a su hermana, quien recogió el guante y también se expresó por la misma red social sobre lo sucedido.

La palabra de la hermana de Lourdes de Bandana

“Ella está mal, como lo pueden ver, uno trata de ayudarla, controlar todo, pero no puede estar en todo, ni podés estar lamentablemente así por siempre porque es imposible”, detalló Anita. “Con mi familia estamos tratando de ayudar. Mañana hablaremos con sus terapeutas. Gracias a las chicas, sus amigas, que al toque me contactaron y me tiraron buena onda y apoyo. Todos la queremos ver bien, eso es lo más importante”, cerró la joven. Al rato, al ver que su hermana había eliminado el video de sus redes, ella optó por la misma acción.

Tras ello, publicó dos imágenes que aún son parte de su perfil. En una se puede leer: “Responsabilidad afectiva es tener en cuenta el mundo emocional de la otra persona, sabiendo que puede ser muy diferente al tuyo”. Además, replicó el mensaje de Lourdes en que indicaba que había vuelto a ser víctima de maltrato y le sumó un texto: “Nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida”.

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar: “Sea lo que sea que tenga que la ayuden, lo está pidiendo. Que Dios y la Virgen la ayuden, la protejan. Vamos Lourdes, no bajes los brazos, poné fuerza de voluntad”, expresa uno. “Gente, entiendan que está enferma, no hay una ley para ayudarla si ella no quiere. Tienen que entender que la familia puede acompañar, pero al ser manipuladores, mienten, niegan sus adicciones. Cambien las leyes, así la familia puede internarla. No juzguen, ayuden a cambiar la ley”, apuntó otro, pidiendo la modificación de la Ley de Salud Mental.

Hace solo un mes, la cantante había compartido un fuerte y sentido mensaje en sus redes sociales luego de haber sufrido una recaída en las adicciones. El hecho tomó estado público luego de que le sacaran la licencia por “conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes”, según ella misma compartió en sus redes. “Perdón a todos los que me ayudaron y confiaron ciegamente. Y les prometo que voy a curarme”, había expresado en aquella ocasión.

La publicación de Lourdes Fernández donde aseguraba que se curaría

A fines del 2022, Lourdes Fernández había denunciado a su expareja, Leandro García Gómez, por violencia de género. “Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa denuncien, no tengan miedo”, escribió en su momento. Y sumó: “Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnudas y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba... me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. Amor es la falta absoluto de sufrimiento. El amor no duele”. Tras sus dichos, y la denuncia, la cantante recibió un botón antipánico.

En su descargo, Fernández también apuntó contra reiterados momentos de violencia a lo largo de su relación con García Gómez, ya sean verbales como físicos, que terminaron derivando en la intervención de las autoridades y una denuncia tras todas las lesiones que le ocasionó.

