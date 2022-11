Lourdes de Bandana acusó a su expareja de violencia de género

Lourdes de Bandana acusó a su expareja por violencia de género (Foto: @lowrdez)

Cuando esta tarde Lowrdez publicó un video con su cara golpeada en sus redes sociales se levantaron todas las alarmas por su denuncia de violencia de género. “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió Lourdes Fernández en el posteo que compartió hace unas horas en sus historias de Instagram.

La ex integrante del grupo musical Bandana continuó con su denuncia por situaciones que había vivido en el pasado con su expareja, Leandro García Gómez. Sin mencionarlo pero haciendo alusión a su relación, escribió: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

Lourdes de Bandana acusó a su expareja por violencia de género (Foto: Captura Instagram)

Un rato después, al aire de A la tarde (América) la mamá de Lourdes comentó que se trataba de una relación muy violenta: “Era un final anunciado. Yo creo que ella se asustó, tenía miedo y no quería denunciar”. “Me dijo que también tenía golpes en el cuerpo, pero yo no la quise revisar porque sentí que tenía que contenerla”, explicó Mabel durante la entrevista.

Noticia en desarrollo

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

