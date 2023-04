Los repudiables dichos de Martina contra Juan de Gran Hermano: “Negros resentidos”

Los repudiables dichos de Martina Stewart Usher contra Juan Reverdito

Martina Stewart Usher sigue generando polémicas aún semanas después de la finalización de la última edición de Gran Hermano (Telefe). La profesora de educación física, que se presentó en el reality show con un perfil alto y una repudiable manifestación homofóbica (”No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito”), ahora cruzó duramente a Juan Reverdito incurriendo en fuertes y censurables dichos.

Todo comenzó cuando la exparticipante decidió interactuar con sus seguidores en Instagram y cuando un usuario le preguntó con quién de sus excompañeros de competencia no se hablaba, respondió a través de un video: “Me llevo re bien con un par. A Juliana la amo, a Maxi, Coti, Cami y Tomi también... Es como que salís y ves si te interesa hacer algún amigo, porque hay un par que son medio caretas y que no me los voy a cruzar más en la vida. Hay un par que son mala leche...”.

Ante su fuerte respuesta, su novio, que la acompañaba en la grabación, aunque fuera de plano, agregó: “Perdón que me meta. No solo son caretas algunos sino que en lugar de estar más tiempo manejando el Uber están haciéndote la vida imposible, rompiéndote las pelotas”. Ese fue el pie para que Martina se despachara con una dura frase: “Sí, hay gente chota... pero porque son negros resentidos”.

La respuesta de Juan Reverdito a los fuertes dichos de Martina Stewart Usher

Si bien Stewart Usher no realizó una mención directa a Juan, de todos los exparticipantes él es el único que trabaja manejando un taxi. Asimismo, en la previa, Reverdito había opinado sobre el tormentoso romance que Martina comenzó con su excuñado. Pero ante estos dichos recientes, no se quedó callado.

“Quiero aclarar a la gente que me pregunta si voy a responder, que no sabía que para subirse arriba de un taxi, de Uber, de Cabify, tenés que ser un negro de mierda, ¿no? Que mal que estamos, que mal pensamiento”, disparó el taxista aprovechando también un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram.

“Que yo recuerde, cuando salí de la casa, creo que tuvo muchas denuncias de maltrato a los chicos. No sé qué dijeron. No me interesa seguir hablando de esto. Es la última vez que lo hago por acá. Está todo aclarado. A la gente de mierda, ni cabida”, agregó disparando contra Martina.

Martina Stewart Usher

“Se confundió mucho persona con personaje. Cuando uno quiere entrar a la casa de Gran Hermano, claramente hay cosas que decís o hacés que no te representan para nada. Y esa fue una de las cosas que a mí no me representan. No pensé que iba a tener esta repercusión, sino no lo hubiese dicho, pero ya pedí las disculpas que corresponden a la gente que se ofendió, porque entiendo y no soy quien para juzgar la sexualidad de nadie”, se había defendido Martina en diálogo con Teleshow y ante los polémicos dichos en su presentación a Gran Hermano.

“Lo que se mostró creo que era yo, pero siento que ni un 10% de la gente que me votó me juzgó como jugadora. Fue todo por las redes y las acusaciones que no tienen que ver conmigo, que me jugaron en contra”, agregó en aquella oportunidad y en relación a unas acusaciones que recibió en las redes sociales sobre su labor como profesora de educación física en un colegio.

