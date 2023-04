El emotivo homenaje a Mauro Viale, a dos años de su muerte: un audio inédito y el recuerdo de su hijo

El emotivo homenaje a Mauro Viale, a dos años de su fallecimiento

El 11 de abril de 2019 no será un día más para el mundo del periodismo y mucho menos para los familiares de Mauro Viale. A dos años de su muerte, su hijo Jonatan decidió abrir su programa de radio con un especial homenaje en recuerdo de su papá. Y no lo hizo de cualquier manera, pensando unas palabras o escribiéndole una carta. Jonathan decidió que el recuerdo sea él mismo: compartió los últimos audios que el reconocido conductor le envió antes de partir, cuando se encontraba internado.

“Tranquilos, tranquilos. Me siento muy bien, contenido acá, me tratan muy bien gracias a todos. Un beso muy especial a Romi, que me manda regalos, me dibuja. Te quiere mucho el abu Ro, muchas gracias”, se escucha decir a Viale en la primera nota de voz. Luego el periodista agradece: “Acá recibí todo mis amores, tengo todo distribuido, lo mejor el regalo de Ro, divino. Lo tomo como de Ro y Ra. Divino está parado frente a la cama, me mira. Es un gran muñeco que me da mucha vida, aliento y amor. Gracias por todo voy a estar bien eh”, aclara.

En ese momento, se escucha a uno de los nietos de Mauro que le explica para qué sirve un juguete que le regaló. “Y viste la birome de caritas que boxeaba, bueno tiene un botón atrás para hacerlo boxear pum, pum pum”, aclara el pequeño con una inocencia que conmueve. “Hermosa la idea de hacerlo boxear, una idea brillante y hermosa que toma el abuelo, lo voy a hacer boxear todo el tiempo. Qué inteligencia, gracias mi amor, muchisimas gracias me hace muy feliz eso”, le contesta Viale a su nieto en la nota de voz.

Mauro disfrutando de su nieto (Instagram)

Al abrir su programa con este emotivo momento, Jonatan eligió que de fondo se escuchara Papá cuéntame otra vez, la canción de Ismael Serrano y se escuchó la primera estrofa antes de que él empiece a hablar: “Papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito”, dice la letra del tema. En ese momento, él explicó por qué decidió hacer público los audios mencionados anteriormente: “Lo pensé mucho en poner este audio o no. Pero lo quería compartir porque alguna vez me enseñó Antonio Carrizo que con la audiencia hay que compartir todo, incluso los días más tristes de tu vida. Estos audios que escuchaste recién son del 11 de abril de 2021 cuando mi papá se fue. Hoy se cumplen, no quería decir nada pero lo digo, dos años de ese día de mier… y por algún motivo lo pensé, me levanté a la mañana y quería compartir con ustedes algo lindo”.

En el primer audio se puede escuchar a Mauro mandándole un beso a sus nietos Romi -por Romeo- y Ra -por Rafael-. El juguete del que hablan en ese mismo mensaje no era uno cualquiera sino un obsequio muy especial que su nieto le había regalado a Mauro. Era una lapicera que tiene puños y boxea, un gesto del menor acorde a la situación que estaba pasando su abuelo internado por covid en aquel entonces.

“Tenía dos opciones. Hablar o ponerlo a él y me pareció mucho más lindo ponerlo a él. Es cierto, tenía la voz tomada por el coronavirus porque ese covid hijo de p… le había tomado mucho los pulmones. Pero quería venir a compartir estos mensajes de mi intimidad más profunda. Estos son los mensajes que nos cruzamos el último día, para que sean cómplices del profundo amor del abuelo, del bubu ahí, Romeo le decía así por los anteojos, porque tenía los lentes ahí. Del profundo amor que el abuelo Mauro le tenía a sus nietos Romeo y Rafael. Él decía mis dioses Ro y Ra”, contó el conductor al aire de Radio Rivadavia AM 630.

Con la canción de Ismael de fondo y un clima emotivo en el estudio, Jonatan relató cómo fue ese último día con su papá. “Ese día, domingo 11 de abril. Pasamos por Jumbo de Palermo, mi papá ya estaba internado en Los Arcos y le compramos regalitos. Yo pensaba que el martes ya estaba, ya salía. Pero le llevamos unos regalitos para la clínica. Un cargador porque se había olvidado el cargador del celular, unos juguetitos y el diario de papel. Él quería el diario de papel, no se metía a infobae.com, él quería eso. Así que fui y se lo compré. Lo que más le gustó fue una lapicera que tenía un muñequito arriba que boxeaba por eso se escucha a Romeo decir eso. Él eligió ese juguete, es el más sensible de toda la familia con mi otro hijo Rafi y siempre, yo no sé cómo ni porqué, sabe lo que el otro necesita. Tiene seis años”, contó.

“En ese momento mi papá necesitaba boxear, pelear. Entonces Romeo fue y le regaló una lapicera que tenía un muñequito para boxear. Y mi papá que es brillante le dijo: yo necesito pelear. Porque mi papá siempre fue eso, desde muy chico fue un gran peleador, un gran luchador, un gran retador”, enfatizó Viale.

Por su parte, Jonatan cerró emocionado: “Muchos se quedaron con la imagen del periodista todo terreno, del showman, del mejor productor de la historia, que lo fue, del animal periodístico, de la bestia del trabajo. Todo eso es verdad pero quiero decirles que mi papá, además de esa imagen que tienen, antes de periodista, antes de productor, antes que conductor y que todo eso que lo fue y va a seguir siendo. Como ustedes acaban de escuchar, era el mejor papá y el mejor abuelo del mundo”

