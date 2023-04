El divertido juego de Pampita con su hija Ana corriendo en la vereda: “Les juro que es real”

El divertido video de Pampita y Ana corriendo con el cochecito (Video: Instagram)

Pampita Ardohain ama a los niños y lo demuestra en cada oportunidad que puede. Siempre se divierte junto a sus hijos y en especial con la pequeña Ana, fruto de su relación con Roberto García Moritán. La nena, que ya tiene dos años, y ha comenzado el jardín de infantes, es quien más tiempo pasa con su mamá.

Unas semanas atrás, en una nota a Implacables, la modelo y conductora había asegurado que “ya es una niñita. Ya no es más la bebita del año pasado. Está revoltosa, camina por todos lados, investiga todo”, como cayendo en la realidad del paso del tiempo, a la vez que agregó: “Es supercuriosa, quiere saber todo. La estamos acompañando embobados”.

En ese momento, Pampita también fue consultada respecto de si figuraba en los planes de la pareja el tener más hijos, ante lo que tajantemente aclaró que “creo que más ya es un montón. Me encanta dedicarles mucho tiempo, tener buena calidad de tiempo con los chicos”, para luego cerrar aclarando que “veo difícil que se agrande la familia. Ya está bastante grande”.

El divertido juego de Pampita y Ana corriendo en la vereda (Foto: Instagram)

Durante el año pasado, una de las condiciones para ser la cara del reality El hotel de los famosos, en su primera temporada, fue que pudiera ir con Ana y que la pequeña tuviera su lugar. Así, la producción destinó una de las cabañas de la gran casa en Cañuelas, similar a la del staff, para ellas. Todos los días las acompañó Brisa, sobrina de la modelo que llegó desde La Pampa para trabajar como niñera de la menor de sus primas.

En una entrevista exclusiva con Teleshow, la modelo había contado cómo hizo para organizar sus horarios y combinar ese trabajo con su vida familiar. “Hubo en casa una conversación. Les dije a mis hijos: ‘Mamá durante 4 meses va a estar haciendo este proyecto soñado, así que necesito el apoyo de todos’. Y por suerte todos están colaborando con la mejor predisposición y saben que esto también es temporal, así que me van a compartir un poco más que en otros proyectos”, había revelado. Además, había reflexionado sobre los motivos detrás de esa pasión arrolladora con la que encara los proyectos: “Lo que pasa es que no me gusta la hipocresía, no entiendo la gente que hace las cosas a medias, que no le pone todo, toda la pasión y todo el corazón a la vida; no podría vivir de otra manera que no sea al 100%”.

Así que cada vez que puede, Carolina pasa tiempo con la nena y con el resto de su familia. En esta oportunidad, durante la noche del sábado, su esposo dejó registrado un gracioso video en sus redes sociales. En la filmación se la podía ver a Pampita parada detrás del cochecito en el que estaba sentada Ana, bien sujeta con el cinturón de seguridad.

Acto seguido, la conductora arranca a correr con el cochecito y la nena se despatarraba de la risa. No conforme con la carrera improvisada, la modelo arrancó otra vez y le pidió a su hijita que levantara los brazos, como si estuviera en una montaña rusa a punto de caerse. Ana le hizo caso y las carcajadas de las dos se escuchaban a través de la cámara de Moritán quien, algo nervioso, expresó: “¡No lo puedo creer!. Les juro que es real”.

Y enseguida le dijo: “Despacito, yo te juro que no sabía que podías correr, no sabía que corrías tan rápido”. Mientras tanto, Pampita y Ana se reían mientras daban vueltas con el cochecito por toda la vereda.

