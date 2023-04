Relax por unos días: así disfrutan Jimena Barón, Momo y su novio Matías Palleiro de las playas de Brasil

La actriz sorprendió a su hijo y viajaron con su pareja al país vecino (Video: Instagram)

El pasado miércoles y de cara al fin de semana largo por Semana Santa, Jimena Barón sorprendió a su hijo con un viaje muy especial. “Hace meses que Momo me dice que quiere conocer Brasil y hoy le dije que lo pasaba a buscar por el cole para almorzar”, comenzó escribiendo la artista en Twitter, aunque aclaró: “Pero en realidad me lo voy a llevar a Ezeiza con el uniforme y las valijas esperando en el auto”.

“Sorpresa…. mirá quién está”, le dijo a Morrison en otro video que compartió subiéndose al auto a la salida del colegio. “¿Sabés a dónde vamos? A Brasil, ahora”, le contó. “¿Qué? ¿Ahora?”, preguntó él muy emocionado. “Ahora, ahí está tu valija, ¿querés? ¿Faltás a la tarde al colegio y nos vamos a Brasil? Sale el avión ahora, en dos horas”, insistió ella antes de emprender el vuelo.

Luego de capturar la tierna reacción de su hijo súper feliz por el plan familiar que encararon también junto a su novio Matías Palleiro, Jimena mostró a través de su cuenta de Instagram - donde acumula casi seis millones de seguidores - nuevas imágenes ya desde Brasil. Allí se los puede ver disfrutar de estos días en un resort espectacular, descansando en la playa y comiendo cosas ricas.

“Playa, mate, sol, choclito, rodar como canelones, atardeceres y esas cosas que son lo mejor de la vida básicamente (y todo el día sin el celular hasta ahora)”, escribió la artista en el posteo que dejó en su feed con varios momentos de sus mini vacaciones y que ya cuenta con más de 300 mil me gusta y cientos de comentarios. Desde la playa se la ve muy feliz junto a su hijo y su novio, descansando y disfrutando del clima cálido brasilero.

También a través de sus historias, la artista fue dejando momentos más random del día a día. Por ejemplo, se lo pudo ver a Momo comiendo un salmón después del día de playa y luego, cuando cayó rendido a la noche por el agitado día de planes. “Pájaro que comió y se durmió”, acotó ella divertida. También, Jimena con un vestido verde néon que contrastaba con su piel bronceada, subió fotos del atardecer playero junto a su pareja, con el mar calmo y cálido de fondo.

Hace unos días, la actriz fue uno de los personajes elegidos para Invencibles, el nuevo ciclo que conduce María Belén Ludueña por República Z y en una charla íntima habló de sus deseos de agrandar la familia y de volver a ser mamá junto a Matías Palleiro.

Con respecto a la maternidad y su relación con el modelo, La Cobra explicó: “Yo en realidad ganas de ser mamá no sé si tengo particularmente, sí tendría un hijo con Matías porque es un sol, es una persona hermosa que me despertó de nuevo algo que yo pensé que ya estaba. Es decir, yo no siento una necesidad personal de volver a ser madre. Tengo un hijo de 9 que es todo, pero lo veo a él y digo ‘este es un tipazo’. Él es un hermoso desmedido y la verdad me gustaría con él o nada, si no cierro la fábrica”.

“¿Qué cosas no harías en caso de que llegue hipotéticamente el bebé de Mati?”, le preguntó Ludueña al escucharla. Barón respondió con sinceridad y fiel a su estilo. “Tenerlo sola. Básicamente, lo haría para vivir la experiencia de un compañero y ver cómo es eso que no me pasó”.

