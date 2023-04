La increíble sorpresa de Jimena Barón a su hijo Momo: “En dos horas sale el avión”

Jimena Barón sorprendió a su hijo Momo con un viaje espectacular

Si algo caracteriza a Jimena Barón y la relación que tiene con su hijo Morrison fruto de la relación que tuvo con Daniel Osvaldo, sin dudas son las sorpresas. La artista suele regalarle momentos inolvidables al pequeño de 9 años y los comparte en sus redes sociales. Hace unos meses lo llevó a Disney sin que él supiera nada, luego hicieron un plan similar en el Sur Argentino y ahora llegó un nuevo destino.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula casi seis millones de seguidores, la artista mostró todos los detalles de los preparativos y la reacción de Momo al enterarse de lo que estaba pasando a sus espaldas.

“Hace meses que Momo me dice que quiere conocer Brasil y hoy le dije que lo pasaba a buscar por el cole para almorzar”, comenzó escribiendo la artista en Twitter, aunque aclaró: “Pero en realidad me lo voy a llevar a Ezeiza con el uniforme y las valijas esperando en el auto”.

Jimena comparte en sus redes sociales mucho material junto a su hijo Momo (Instagram)

Su hijo tenía un deseo muy especial y Jimena tomó la decisión de cumplirlo así que junto a su novio Matías Palleiro organizaron un nuevo viaje familiar para disfrutar los tres juntos. Con la idea lista, Barón preparó las valijas para pasar el fin de semana en el país vecino y encaró la aventura: lo primero que hizo fue buscar a Momo al colegio.

A continuación, subió una historia a su Instagram donde se la ve a ella con su valija y la de su hijo. “Yendo a buscar a Momo al cole para almorzar pero en realidad me lo llevo a Brasil, así que va a faltar a la tarde”, confirmó ansiosa quien dejó todo listo sin que el pequeño sospechara nada: una estrategia brutal.

La artista contó su plan a través de Twitter

Una vez llegada a la institución, La Cobra compartió una foto en la que Morrison la abraza emocionado y expresó: “¡Les comparto pronto la reacción! Ahora estamos rajando a Ezeiza”. Estilo reality y manteniendo cautivos a sus seguidores, luego mostró a su hijo sonriendo en la zona de Partidas del aeropuerto internacional.

La espera terminó y antes de volar, Jimena compartió el video en su feed de Instagram el cual cosechó más de 200 mil me gusta en pocas horas y se llenó de miles de comentarios. Allí Jimena camina acompañada por su hijo hacia el auto donde la espera su pareja, Matías Palleiro.

“Sorpresa…. mira quién está”, le dice a Morrison. “¿Sabés a dónde vamos? A Brasil, ahora”, le contó. “¿Qué? ¿Ahora?”, preguntó él muy emocionado. “Ahora, ahí está tu valija. ¿Querés? ¿Faltas a la tarde al colegio y nos vamos a Brasil? Sale el avión ahora, en dos horas”, insistió ella antes de emprender el vuelo. Así quedaron las cosas, con los seguidores a la espera de nuevo contenido en suelo brasileño.

El pequeño de 9 años se mostró muy feliz por la sorpresa y abrazó a su mamá en agradecimiento (Instagram)

Hace unos días, Jimena Barón fue la nueva artista elegida para Invencibles, el nuevo ciclo que conduce María Belén Ludueña por República Z y en una charla íntima habló de sus deseos de agrandar la familia y volver a ser mamá junto a Matías Palleiro.

Con respecto a la maternidad y su relación con el modelo, La Cobra explicó: “Yo en realidad ganas de ser mamá no sé si tengo particularmente, sí tendría un hijo con Matías porque es un sol, es una persona hermosa que me despertó de nuevo algo que yo pensé que ya estaba. Es decir, yo no siento una necesidad personal de volver a ser madre. Tengo un hijo de 9 que es todo, pero lo veo a él y digo este es un tipazo. El es un hermoso desmedido y la verdad me gustaría con él o nada, sino cierro la fábrica”.

“¿Qué cosas no harías en caso de que llegue hipotéticamente el bebé de Mati?”, le preguntó Ludueña al escucharla. Barón respondió con sinceridad y fiel a su estilo. “Tenerlo sola. Básicamente, lo haría para vivir la experiencia de un compañero y ver cómo es eso que no me pasó”.

