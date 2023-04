Camila Lattanzio cumplió años y solo un ex Gran Hermano asistió a su fiesta: quién fue

Camila Lattanzio, ex participante de la última edición argentina de Gran Hermano (Telefe) celebró su cumpleaños junto a su hermana gemela, Florencia, quien también tuvo un paso por el reality show en la instancia en que los familiares convivieron por unos días con los participantes. Así, las dos celebraron su cumpleaños número 22 con una fiesta en un conocido boliche de zona oeste del Gran Buenos Aires a puro baile y diversión.

La celebración contó con muchos amigos de las gemelas pero solo la presencia de un ex Gran Hermano: Agustín Guardis, más conocido por su apodo de Frodo, estuvo ahí y se tomó un video-selfie con Camila, el cual ambos compartieron en sus respectivos perfiles de Instagram.

Del resto de los “hermanitos”, ni noticias. Ni siquiera estuvo Walter Santiago, alias Alfa, con quien Camila había trabado una buena relación adentro de la casa. Es que una vez finalizado el reality show que condujo Santiago del Moro, cada uno de ellos hizo su propio camino.

Camilia y Florencia Lattanzio cumplieron 22 años

La mesa dulce del cumpleaños de Camila y Florencia Lattanzio

Al cumpleaños de Camila Lattanzio, de los ex Gran Hermano solo asistió Agustín Guardis

Luego de haber quedado eliminada de la competencia, Camila fue al estudio de El Debate de Gran Hermano y se reencontró con los eliminados anteriores con su característica efervescencia y abrazada a su oso de peluche enorme. “¡Qué flashero todo!”, atinó a decir ella tras recibir un aplauso de parte de todo el estudio. “¿A Alfa ya lo viste? Andá a darle un beso”, le propuso el conductor y ella salió corriendo a su encuentro con Walter Santiago, con quien mejor relación trabó durante su estadía en la casa.

Así, los exparticipantes se fundieron en un cariñoso abrazo adelante de todos, mientras carcajeaban emocionados por la situación. “Ay, Alfita, Alfita... ¡Estás igual!”, le dijo ella en broma al sexagenario, lo que provocó que ambos se pusieran a saltar divertidos. Y después, Camila saludó con un puño a Daniela, Thiago, La Tora y Ariel, a pura risa.

“Yo siempre pienso que todo pasa por algo, realmente. Cada uno tiene su destino y este es mi destino. Por algo es que salí. Cuando quedo mano a mano, me rindo. Si tiene que pasar, va a pasar. Trato de verlo el lado positivo a todo”, dijo con respecto a su eliminación.

El reencuentro entre Camila y Alfa tras su eliminación de Gran Hermano

En cuanto al vínculo que tuvo con las mujeres adentro de la casa, admitió no haber sido tratada de la mejor manera. “Y... Es difícil entrar a un lugar donde un grupo ya está armado. Te hacen sentir mucho eso de que no sos parte. Pero me trataron mejor de lo que esperaba. Fue muy complicado. Hubiese querido entrar con todos, mi sueño era entrar a la casa”, contó.

También le preguntaron sobre su vínculo con Marcos Ginocchio, quien resultaría ganador del reality, el cual estuvo bajo la lupa de los televidentes que notaron ciertas actitudes invasivas de parte de Camila. “Él me parecía súper lindo y al estar solamente entre esas personas, es como que te gusta más. De Marcos me gustaba que sea muy tranquilo, me atrae lo tranquilo, me gustaba que se ponga alpargatas... Eso me llamaba la atención”, dijo. Y cuando le preguntaron por su también comentada relación con Alfa, la descartó de plano: “A él no lo veo de esa manera”.

“La estaba pasando muy mal, me quería ir. Sentí que era todo feo”, dijo cuando le preguntaron por los días previos al ingreso de su hermana Florencia a la casa, en donde se la vio con el ánimo por el suelo. Y al recordar aquel momento, se quebró. “La pasé mal, me costó mucho integrarme, yo no estaba lista para eso... Esperen un segundo que me tengo que controlar”, se interrumpió al no poder seguir hablando. Así las cosas, Del Moro la contuvo y le extendió un pañuelo para secarse las lágrimas. “Quizás no estaba preparada para entrar a la casa. Y me apagué”, insistió ella, muy emocionada.

Seguir leyendo: