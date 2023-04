El desconsuelo de Coti de Gran Hermano por la muerte de su perro en un accidente: “Lo dejaron agonizando y se fueron”

El dolor de Coti de Gran Hermano por la pérdida de su perrito

Coti Romero ganó gran popularidad por su participación de Gran Hermano 2022 (Telefe). En esta oportunidad, la influencer les contó a sus cientos de seguidores de las redes sociales que está viviendo un momento doloroso por la trágica pérdida de su perro luego de haber sido atropellado por un vehículo.

“Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo pero me afectó más de lo que pensaba”, escribió la joven muy angustiada. “Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?”, cuestionó muy entristecida a través de su cuenta oficial de Instagram.

De manera inmediata, Coti recibió mensajes de contención de sus fanáticos y les agradeció de corazón. Luego, señaló: “Era un perrito que lo teníamos desde hace mucho tiempo. Lamentablemente le paso eso, pero nosotros en nuestra familia decimos que cuando pasa algo así, los perritos nos salvan de algo”.

En este momento de angustia, Romero también fue contenida por su pareja, Alexis Quiroga, más conocido como El Conejo. Ellos se conocieron dentro de la casa más famosa del país y comenzaron una relación amorosa. En una de las fotos, él aparece abrazando y dándole un beso a su novia.

Luego de su eliminación del reality, Constanza se enfrentó a Santiago Del Moro y al panel de El Debate. “Fuiste de las mejores jugadoras en las primeras semanas, hiciste estrategias, manejabas la casa como querías, la gente te bancaba y te quería. Y en un momento, creo que empezó a ser tan duro y tan obsceno tu juego que la gente lo vio y por eso te sacó ayer. ¿Qué creés que pasó que estás acá sentada hoy?”, le preguntó el conductor.

“No terminé de explicarle a la gente el juego que estaba haciendo. En las nominaciones, si bien di los motivos en su momento, no expliqué exactamente el juego que estaba detrás de eso”, enfatizó la correntina. “Y cuando entró una pelotita (en la casa) y decía: ‘Tu jugada para sacar a Julieta’, ahí me di cuenta de que estaba mal porque no era una jugada para sacar a Julieta. Era una jugada que si se da el momento voy a explicar por qué...”, comentó.

“Desde el día uno dije: ‘Acá vine a jugar’. Si bien te encariñás con la gente, como me pasó con Alexis y me pasó con las chicas en su momento, yo tenía muy adentro mío que venía a jugar, que sí o sí era un juego”, dijo con respecto a la supuesta traición a las otras mujeres de la casa, a quienes nominó pese a que se habían juramentado entre todos no hacerlo. “Cuando les digo a las chicas: ‘Vamos juntas, somos un grupo’, y de repente les hago la espontánea, lo que yo pensaba es que las chicas no tenían tanta gente a favor afuera de la casa”, se justificó.

“Estoy orgullosa de haber salido de esa casa sin haberle palmeado la espalda a nadie”, sintetizó Coti su manera de jugar pese a que se ganó la antipatía del público y alguna que otra enemistad dentro de la casa. Sin tapujos, Laura Ubfal le preguntó: “Con respeto y con amor, ¿en la vida real sos tan celosa, envidiosa, envidiosa y falsa como se te vio en la casa?”. Coti sonrió y le dijo: “Soy celosa, pero en la casa se potencia todo muchísimo. Y más si empezás a salir con una persona y estar las 24 horas juntos, conviviendo. Es una experiencia que nunca había vivido. No me considero envidiosa”.

