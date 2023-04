La última vez que pidió perdón, el disgusto con Robertito Funes, su talento desconocido y otras 30 respuestas de Nancy Pazos

Nancy Pazos

1. Cuando eras chica querías ser…

—Astronauta.

2. El consejo más inútil que te dieron…

—Me olvido las boludeces, así que no me acuerdo. Pero el más útil me lo dio mi abuela: “Nancita, no laves platos que perdés plata”. Los consejos inútiles los borre automáticamente. Mi disco rígido descarta boludeces (risas).

3. A los que estacionan en doble fila…

—Jamás escupiré hacia arriba. Con media hora entre trabajo y trabajo, me pasa a menudo.

4. La última vez que pediste perdón fue…

—A Ernesto Tenembaum porque le hice un comentario que le dolió. Yo soy muy sarcástica, adoro el humor negro, y claramente, a pesar de la edad, sigo sin percibir, a veces, la diferencia de sensibilidad.

5. Tu mayor tiempo sin chequear el celular es de…

—Siete u ocho horas, que son las que duermo. Despierta, no pasó ni cinco minutos sin mirarlo. Tengo dos líneas de WhatsApp (una es pública y está en mis redes sociales), Instagram y Twitter, que salvo en el horario que estoy al aire manejo solo yo; mail personal y de mi empresa. Además, uso Telegram para chatear con los políticos perseguidos, y Candy Crush y Sudoku para relajarme. Me llegan entre 500 a mil mensajes por día; no me pregunten cómo, pero leo todos y contesto un 30%.

6. Si a los periodistas se los midiera por su veracidad en vez de su credibilidad…

—Nos vamos todos a marzo (risas). No es tan así. Antes lo publicado en letras de molde era sinónimo de verdad. Hoy, estamos en las antípodas: dime dónde se publicó y quién lo firma, y te diré qué grado de verosimilitud puede tener.

7. Entre la altura de Gisele Bündchen y la altura de Michelle Bachelet para expresar ideas preferís…

—La mía: 1,65. Porque salí con hombres más bajos y más altos y llego bien a besarlos en ambos casos.

8. Después de los 50, la frecuencia para hacer el amor…

—Dos o tres veces con mi pareja durante el finde, que es cuando nos vemos, y otras dos o tres veces conmigo misma. Mi juguete sexual siempre va en mi cartera.

9. Los únicos privilegiados son…

—Soy clásica. Los niños y los animales. Al menos así es en casa.

Nancy Pazos asegura que vive “el mejor de mis momentos”

10. Si te condenan a pasar un año en la cárcel o un año con una expareja, elegís…

—La cárcel. Tengo mucho atrasado para leer.

11. En el sexo, el tamaño del pene…

—De mediano para grande. Me he llegado a enojar cuando tuve sorpresas no gratas. A esta altura preguntó antes.

12. La última vez que pensaste “tierra, tragame”…

—Empecé en mi nueva radio, Mega 98.3, de lunes a viernes de 6 a 9, y al agradecer a quienes me habían dado la oportunidad me equivoqué el nombre del director (risas).

13. El periodismo es…

—Un gran mar de conocimiento, pero de un centímetro de profundidad. El periodismo para mí resultó no sólo una forma de ponerle coto a mi mente, sino también de estar en contacto con la gente y así sentirme acompañada.

14. Pocos lo saben, pero algo que hacés muy bien es…

—La mortal. Me tiro en la pileta y sorprendo aún hoy a los amigos de mis hijos. También cocino súper bien y rápido. Pero eso es de todos los días. En casa, jamás delivery. No tengo ninguna de las aplicaciones, con eso te digo todo.

15. A los que piden helado de sambayón…

—Los detesto. El helado que nunca puede faltar es el de limón y dulce de leche.

16. La película pochoclera que te engancha cada vez que la dan en el cable…

—Ghost, el fantasma del amor. Me parece magnética. Me vuelve a un momento muy romántico de mi vida.

17. La “leyenda urbana” de tu romance con Carlos Menem fue…

—Un tramo extremadamente doloroso de mi vida. Que me costó miles de horas de terapia. Y una confusión: la periodista de la que hablaban no era yo.

18. Si uno de tus hijos no sabe si ser político o periodista, le aconsejás…

—Mis hijos detestan al periodismo. Les tocó lamentablemente crecer en uno de los peores momentos de nuestra profesión.

Periodista de toda la vida, desde los 18 años que Nancy Pazos ejerce la profesión

19. Tu experiencia con el consumo de hachís fue...

—Espectacular. Sacaba mis mejores risas. Tenía un vecino suizo que se enamoró de una argentina y se quedó acá a vivir. Sus papás venían a visitarlo y le traían todo tipo de chocolate mezclado con el hachís.

20. Los programas políticos actuales…

—Hacen periodismo de guerra, como bien definió alguna vez el periodista Julio Blanck.

21. Si estuvieras al frente de los medios públicos…

—No elegí la carrera jerárquica en los medios privados, menos lo haría en lo público. Pero estoy segura de que los sacaría de la esfera estatal y los haría depender del Congreso de la Nación, para garantizar la ecuanimidad. Me gusta la gestión pública, pero no vinculada a mi profesión. Soy muy buena para mandar y organizar. Sé derivar todo, hasta en mi casa. No soy de las que quieren hacer todo porque creen que lo hacen mejor que el resto. Conozco amigas que contratan a alguien para que limpien su casa y le quieren explicar cómo hacerlo. Yo siempre digo: “Zapatero a su zapato”. Enseguida tercerizo o derivo.

22. Planchar remeras chingadas…

—No plancho.

23. La frase atribuida a Borges “los peronistas no son buenos ni malos, son incorregibles” es…

—Una gorilada simpática la de Borges. Crecí con un abuelo peronista que lloró el día que murió Perón y me vino a buscar al colegio, y con otro, radical de comité: creo que tengo una mezcla de ambos. Peroúltimamente, y solo porque me gusta ir contra la corriente, tengo un “detectómetro de gorilismo” a flor de piel. Yo también a veces soy un poco gorila. Me divierto con eso y lo cuento tal cual en mi programa de radio.

24. Si los animales fuesen capaces de hablar lo primero que le dirían a los humanos es…

—Piedad.

25. De las antiguas redacciones en tiempos de diario papel extrañás…

—Las tertulias con colegas. La enfermedad por el último dato o la última información. El humor negro constante.

26. La vez que te sentaste a la orilla del río y pudiste ver pasar el cadáver de tu enemigo fue…

—Me los olvido tan rápido que no me acuerdo. Sí puedo contar mi último disgusto con alguien del gremio. Recomendé a Robertito Funes para una radio, y terminó ocupando el horario que me habían ofrecido a mí. Hoy, lo detesto. Pero seguro que se me va a pasar. Quiso hacer las paces la noche de la final de Gran Hermano pero no pude caretear.

Frontal, sincera, sin miedo a dar definiciones picantes y a hacerse cargo de lo que dice, Nancy Pazos se luce como analista política y panelista de actualidad

27. Nunca nunca podrías…

—Ser útil en un accidente. Tengo síndrome vasovagal y me desmayo instantáneamente ante cualquier episodio que me asuste.

28. La Nancy de fines del siglo XX le envidiaría a esta Nancy siglo XXI…

—Haber descubierto que había un mundo hermoso más allá del trabajo. Mi yo del siglo pasado era adicto al trabajo. Ahora soy además mucho más libre.

29. Tenés un radar especial para detectar…

—Las apetencias sexuales de las personas. Todo lo demás que acote va a ser inconveniente. Así que lo dejamos ahí.

30. La última mentira piadosa que dijiste…

—Dos de mis tres hijos me salieron muy cuidadosos del dinero. Cuando compro algo que sospechan que pagué caro, enseguida les aclaro que fue un canje. Vivo con tres maridos, no con tres hijos (risas).

31. Te gustaría pasar el resto de tu vida…

—Viajando, tomando los mejores vinos y haciendo el amor en lugares insólitos.

32. Que se cumplan 40 años ininterrumpidos de democracia te genera…

—Sentimientos encontrados. Por un lado, la felicidad de saber que no tuvimos nunca más dictadura. Y por otro lado, la tristeza de saber que con la democracia no se comió ni se curó ni se educó. Y que si bien estamos mejor que en la década del 70, las cuentas pendientes de la clase política son enormes. La primera es el diálogo.

33. Cuando seas grande te gustaría ser…

—Nancy Pazos.

