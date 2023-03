Zoe Hochbaum fue la elegida para llevar los colores de la bandera en una campaña que celebra la “cultura futbolera”

La actriz Zoe Hochbaum protagonizó una campaña inspirada en el fútbol

La actriz argentina Zoe Hochbaum (23), una de las protagonistas del reciente estreno en cines Asfixiados, fue la elegida para representar al país en una colección global inspirada en los colores de nuestra bandera, enfocada en la moda, cultura y esencia del torneo futbolístico más importante a nivel global. Integrada por una serie de prendas que celebran los colores que nos identifican, busca capturar el espíritu de cada nación.

En Asfixiados, Zoe Hochbaum en la piel de Cloe, con su pareja en la ficción, interpretada por Marco Antonio Caponi

Vestida de celeste y blanco con un espíritu vintage, rodeada de sifones, una vieja reposera y un teléfono público, la actriz posó para la campaña, poco días después de presentar Asfixiados, película que protagoniza junto a Leonardo Sbaraglia, Julieta Díaz y Marco Antonio Caponi, bajo la dirección de Luciano Podcaminski.

En el film que trata sobre las problemáticas de pareja, como la rutina, Zoe se pone en la piel de Cleo, el personaje que es la novia de Caponi, quien le lleva una gran diferencia de edad.

Este estreno significó un importante crecimiento para la carrera cinematográfica de Hochbaum. Ya había formado parte del elenco de otras producciones como Abzurdah (2015), El Faro de las Orcas (2016), Las grietas de Jara (2017) y En la mira, una de suspenso, estrenada el año pasado.

Zoe Hochbaum en la premiere de Asfixiados (Foto: Luciano Gonzalez)

Con tan solo 23 años, es más que una actriz completa. Comenzó a tomar clases de teatro en su infancia y a los 13 años se fue a Nueva York a estudiar en el Actor’s Studio, el célebre instituto por el que pasaron Marlon Brando, Robert De Niro, Marilyn Monroe y Al Pacino. Zoe Hochbaum baila, canta y también escribe.

En el primer año de la pandemia, 2020, aprovechó el tiempo para dedicarse a Monstruario, su primer obra literaria de relatos fantásticos, con prólogo de Mariana Enriquez y e ilustraciones propias.

Zoe Hochbaum también fue columnista de Infobe, donde escribió textos dedicados a temas que la desvelan, como la lucha por los derechos de la mujer, la diversidad, la inclusión, el impacto del avance de las nuevas tecnologías.

La actriz en la nueva campaña con toques vintage

Zoe, que es vegana, se define como una artista interdisciplinaria. Y a su corta edad demuestra que lo es. Ahora como modelo de Adidas Originals, que la convirtió en su elegida para llevar los colores de la Argentina. “El estilo como bandera”, así presenta la marca con legado deportivo, a esta campaña adidas Flags Pack 2022 a nivel global, que captura la identidad de cada nación siguiendo una línea de diseño, gráficos alusivos a los componentes culturales y espectros de color dinámicos.

¿En qué etapa de tu vida estás?, le preguntó hace un par de semanas Oscar González Oro. Zoe respondió: “Estoy en una etapa en la que estoy tomando conciencia de mi crecimiento como persona. Cuando sos más chico estás creciendo, pero no te das cuenta que estás creciendo. Y ahora yo me doy cuenta que estoy creciendo, hay días que digo ´wow, hoy crecí´. En muchas cosas en el vínculo con mis amigos, con mis padres, ese momento en el que dejás de discutir con tus padres, en el que dejás de enojarte, y empezás a disfrutar más de par a par. Entrar a la adultez es eso, empezar a ser más par de lo que te rodea. Y también en lo laboral, me pasa que si no disfruto en este momento de mi vida, no lo puedo hacer”.

Por eso hoy la actriz se impone nuevos desafíos, y así lo expresa: “Mi desafío siempre fue entender qué quiero transmitir como persona en todo lo que hago. A mí me pasa en mi vida, me dicen: “Ah, sos actriz, sos escritora, ¿qué sos?”. Bueno, soy todo. A veces seré más una cosa y a veces seré más otra, pero soy todo en ese abanico”.

