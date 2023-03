Zoe Hochbaum, a días del estreno de Asfixiados: “Es un lujo”

Zoe Hochbaum antes del estreno de Asfixiados

Restan tres días para el estreno en cines de Asfixiados, el filme nacional que reúna a figuras de la talla de Zoe Hochbaum junto con Leonardo Sbaraglia, Julieta Díaz y Marco Antonio Caponi. Tras ello, el filme dirigido por Luciano Podcaminsky pasará a las plataformas de streaming.

En charla con Socios del espectáculo, la actriz y escritora argentina de 23 años se refirió al proceso de grabación de la película: “Es un lujo, y se dio algo entre los cuatro, de todo el equipo en general, como de una confianza y la verdad que trabajar así con ellos sintiéndome una par, porque siempre me hicieron sentir una más, armando incluso las escenas. Es un lujo, aprendí un montón y nos reímos un montón, como desquiciados”.

Sobre el hecho de compartir cartel con esos actores, aclaró: “Al principio estaba muy nerviosa, pero al toque fue como que nos hicimos amigos y se armó algo muy natural, casi como si nos conociéramos de años. No era achicarse ni agrandarse, era potenciarnos el uno al otro, de la misma forma que yo los escuchaba a ellos, ellos me escuchaban a mí. Era un ida y vuelta que nos retroalimentábamos e incluso en la peli se habla del tema generacional y está bueno”.

A los 13 años se fue a Nueva York a estudiar en el Actor’s Studio, la célebre institución por la que pasaron Marlon Brando, Robert De Niro, Marilyn Monroe y Al Pacino. Ahora, poco más de una década después, Hochbaum está ante el estreno de este proyecto del que asegura: “Nuestra relación en la película es interesante, algo de no entender los nuevos sentimientos, las nuevas miradas”.

Zoe Hochbaum

Uno de los desafíos de esta película fue la escena de sexo en la que participaron Hochbaum y Caponi, de los que la joven relató: “Fue al toque que arrancamos las filmaciones, directo, casi la presentación del equipo fue. Conté con la suerte de tener un compañero como Marco, lo charlamos mucho, el hecho de porqué está esa escena ahí y que no es un capricho del director y eso es lo interesante de la película, que muestran algo”.

Consultada sobre su situación sentimental, la joven aclaró: ”Estoy soltera, pero gustando de alguien, no lo conocen, y Leo sí lo conoce”. refiriéndose a su compañero de elenco, Leo Sbaraglia, quien por su parte aclaró que “el director es casi un directo creativo y se le iban ocurriendo chistes todo el tiempo, que los fueron agregando al guion. Era chiste, chiste, chiste, muchos que terminaron quedando.

La historia refiere a las vidas de Nacho y Lucía, que después de veinte años de casados, una hija y carreras exitosas, hace tiempo que no están solos. La rutina aniquiló la intimidad. Se miran y a veces no se reconocen. Él se volvió un adicto a su productora y ella a su restaurante. Este nuevo aniversario los enfrenta con el tema del tiempo: ¿Cómo van a vivir sus próximos años? ¿Por qué siguen juntos? ¿Se desean todavía? Si se conocieran hoy como son ahora, ¿se volverían a enamorar?

Pasar unas vacaciones románticas en un velero de lujo le pareció una idea genial a Nacho, y Lucía aceptó. Sin embargo, mientras que en tierra firme cada uno hace su vida por su lado, en un velero no hay a donde escapar, no hay treguas. El miedo les gana e invitan al mejor amigo de Nacho y a su nueva novia. La joven pareja que parecerá salvarlos también los enfrentará a todo lo que les falta. Las primeras horas arriba de la embarcación prometen un entusiasmo que no se va a poder sostener. Como un anuncio del desastre que se avecina, el velero comienza a tener desperfectos y una tormenta termina de romper la embarcación. Lucía y Nacho quedan solos y a la deriva. Se miran a los ojos: hay odio, amor, rencor, deseo... Ante la inminente muerte y despojados de todo deberán encontrar la manera de sobrevivir.

