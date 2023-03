La respuesta de Jimena Barón cuando le preguntaron sobre su deseo de ser mamá con Matías Palleiro

Jimena Baron habló de su deseo de ser mama otra vez (LAM. América)

Jimena Barón está muy feliz por la presentación de su tercer álbum Mala sangre que tiene un total de 12 canciones. Este lunes, la cantante hizo el lanzamiento para la prensa de este nuevo material discográfico que incluye temas como “La Araña”, “Los Locos”, “Mi Funeral”, “Amigo” y “San Valentín”.

Durante el evento, la artista estuvo acompañada por su pareja, Matías Palleiro. En una entrevista con LAM (América), J Mena habló de su relación amorosa con mucho orgullo: “Mi novio ya está ahí precioso, casi dos años que estamos juntos, todo un éxito que no esperaba nadie”.

Cuando le preguntaron si tenía ganas de ser mamá, Barón respondió con total sinceridad: “Y… ¿Quién te dice? Ahora no porque me tengo que ir de gira, pero cuando termine la gira tal vez me clavo un baby”. Cabe recordar que la actriz ya es mamá de Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo y a juzgar por sus palabras está con ganas de agrandar la familia.

Jimena Barón y Matías Palleiro

Con Mala sangre -un nombre que mantuvo bajo siete llaves y que recién reveló días antes de su publicación- la también actriz completa una trilogía que se había iniciado con La Tonta en 2017 y continuó con La Cobra, en 2019. Cabe destacar que, a la hora de componer, Jimena utiliza vivencias y anécdotas que le pasaron en su vida: ya sean amores, engaños, tristezas, alegrías, traiciones. Por ejemplo, La Araña reveló que estaba dedicada a Giannina Maradona de quien fue muy amiga y luego terminó en pareja con su ex Daniel Osvaldo. Para el exjugador están dedicados varios temas como La Tonta y La Cobra, con los que describe parte de su tormentosa relación.

Por otra parte, la cantante también fue noticia por vivir una experiencia paranormal. Todo comenzó cuando ella compartió un video sorprendente que se grabó cuando estaba en la casa de una amiga y se asustó mucho cuando sintió que alguien la agarraba de atrás. En un primer momento, supuso que se trataba de su pareja que le estaba haciendo una broma. Pero cuando se dio vuelta no había nadie.

La experiencia paranormal de Jimena Barón en la casa de una amiga

“No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después) más que mi sobresalto porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una joda”, escribió en principio, para más tarde añadir: “Tienen razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de niño atrás”.

Luego del suceso, la modelo no tuvo más remedio que enfrentar la noche a pesar del miedo que la invadió. Como era de esperar, sus seguidores amanecieron preguntándose si habría tenido alguna otra experiencia fuera de lo normal.

En esta oportunidad, Jimena compartió una foto en la que se la puede apreciar con rostro tranquilo pero cansado y comentó: “¡Estoy acá! Dormí mal, tuve pesadillas porque estaba obviamente muy sugestionada y asustada. No sé qué más contarles que lo que les mostré ayer”.

Además, agregó algunas medidas que tomó para pasar la noche de la mejor forma posible dadas las circunstancias y pidió ayuda a quienes puedan saber más sobre el tema: “Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila. Si alguien tiene información que pueda servirme los leo”.

