Diego Ramos habló de su cruce con Roberto Piazza: “Si le saltaba a la yugular, nunca iba a explicar lo que quería”

El actor cuestionó los dichos del diseñador y le remarcó que abusar de menores de edad no es una “calentura” sino un “delito”

Este domingo se vivió un tenso momento al aire entre Diego Ramos y Roberto Piazza en Estamos a Tiempo Extra, programa que el actor conduce por la pantalla de América. Durante la emisión en vivo, éste cruzó al diseñador de moda cuando afirmó que “acostarse” con un menor de edad podía ser “una calentura momentánea” a raíz de la denuncia que Lucas Benvenuto le hizo a Jey Mammón.

“Si hablo de ‘calentura momentánea’ me imagino a un adulto acostándose con un par, con otro adulto, acostarse con un niño de 11, 12 o 13 años no es una calentura momentánea, es un delito, es una aberración por donde se la mire”, le había dicho Diego a Piazza indignado por el comentario que le diseñador había hecho al aire.

Luego de su contestación, Ramos contó cómo vivió ese momento al aire: “¿Qué iba yo a hacer? ¿Patear a Piazza por lo que dijo? Si yo le saltaba a la yugular a Roberto, nunca iba a terminar de explicar lo que quería explicar, sino somos ocho personas gritando a lo loco y nunca vamos a llegar a nada”.

Fue en diálogo con La Once Diez donde Diego habló de esa entrevista y explicó cómo lo sintió: “La frase fue muy desafortunada, lo sentí en el momento y así se lo dije también. Él lo entendió así después porque hizo un video pidiendo disculpas”, comenzó diciendo el actor.

Por su parte, Ramos aclaró: “No puedo avalar eso. No lo haría en el living de mi casa y no lo voy a hacer en la tele sabiendo que hay gente que está escuchando y se puede agarrar de esas cosas”. Incluso Diego reveló cómo terminó la conversación con Piazza fuera del aire. “Antes de volver del corte me dijo: ‘Me despido para que no quede que me fui corriendo ni que vos me echaste’”.

Lucas Benvenuto es el denunciante de Jey Mammón

“Inclusive al final de la entrevista él mismo se desdijo, él mismo pidió perdón y dijo que se comunicó con Lucas. Roberto estaba enojado con él porque había hablado medio mal de la Ley Piazza”, reveló el actor. Y sumó: “Él presupone que en otras situaciones la gente sale con vehemencia a decir un montón de cosas y, en este caso, algunos o algunas lo trataron con bastante tibieza”.

En tanto Diego, concluyó: “Yo creo que es muy difícil decirle a una persona que está con su vivencia, que tendría que entender que hay gente que no significa que esté avalando esta situación sino que le está costando mucho porque hay mucho amor involucrado”.

Cabe destacar que la denuncia que Lucas Benvenuto le hizo a Jey Mammon en la Justicia donde lo acusó por presunto abuso sexual prescribió porque pasaron más de diez años. En aquel entonces el joven tenía 14 años y el conductor de Telefe que quedó desafectado de La Peña de Morfi tenía 32 años.

En la emisión de este domingo del ciclo de Telefe, Jesica Cirio abrió el programa aclarando la decisión del canal. “Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, este es un programa que hacemos con mucho trabajo y esfuerzo. Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu ni con la esencia de La Peña, por eso acompañamos la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva. Son hechos lamentables y tristes que nos tienen a todos impactados, pero hoy estamos acá para hacer un programa como todos los domingos”, cerró la conductora de La Peña de Morfi.

