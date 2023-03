Telefe comunicó la decisión de suspender momentáneamente a Jey Mammon como conductor de La peña de morfi

El comunicado de Telefe sobre Jey Mammon

Poco después de que el propio Jey Mammon se refiriera a la denuncia en su contra, Telefe emitió un comunicado con el que anunció que el artista se alejará de la conducción de La Peña de Morfi para tomarse “el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal”.

“A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammón, suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La Peña de Morfi, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal”, indica el mismo que fue leido pro Cristina Pérez y Rodolfo Barili en la edición de Telefe Noticias de este jueves por la noche.

“Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de sus valores”, concluye.

El comunicado de Telefe

La decisión fue tomada luego de que adquiriera estado público una grave denuncia judicial contra Mammon. Todo comenzó durante el miércoles, cuando Lucas Benvenuto, en diálogo con A la tarde (América), había señalado a un conductor de Telefe sin haber dado su nombre. Al poco tiempo, el propio el joven replicó algunas publicaciones en redes que hacían referencia a que el aludido era el artista.

“Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo ‘no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que tener en cuenta que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió’” relató Benvenuto en diálogo con Karina Mazzocco.

Por su parte, Jey Mammon rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual y decidió hacer una publicación sobre el tema. “El episodio en gran parte es falso”, sostuvo en el comunicado que compartió en sus redes sociales. El músico y conductor dijo que es víctima de una “persistente campaña de acoso y difamación”.

“Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”, sostuvo el músico y conductor en la primera parte del escrito.

“He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”, completó el artista.

El comunicado de Jey Mammon

Este jueves, Lucas Benvenuto aclaró que le costó mucho hablar sobre el caso y aclaró que decidió hacerlo mediáticamente porque nunca tuvo una respuesta de la Justicia. “Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”, expresó.

Una de las cuestiones, además, que remarca el joven es cuánto le cuesta enfrentar la exposición. “Hay muchos medios que me llaman sin parar. Hace dos días que no puedo comer, que no puedo dormir. Quiero que sepan que después de cada entrevista que doy, quedo destrozado”, expuso.

