La dura devolución de Damián Betular tras probar una torta en Masterchef: “Es como si estuviera comiendo espuma de afeitar”

La dura devolucion del jurado de Masterchef a una torta

Fueron 53 los cocineros que debieron enfrentarse al jurado en busca de un lugar en el certamen de cocina más famoso, Masterchef. Tras una primera selección, quedaron 24 participantes en carrera, de los cuales el último domingo se terminaron de definir quiénes serían los 16 que formarían parte de la competencia oficial.

Ya desde el inicio de la gala de eliminación de este domingo se vivió un momento de desconcierto, cuando Wanda Nara hizo un anuncio: “Tengo una noticia mala y una noticia buena para darles. Lamentablemente Fiamma acaba de decidir que no va a continuar en el programa, no puede compatibilizar su trabajo con la competencia. Por eso, esta noche en lugar de ser tres, serán cuatro los lugares para ustedes”.

El primero en referirse al tema fue Juan Francisco, el guardavidas, quien aseguró: “Hoy me quedo, tenemos un lugar más y lo voy a aprovechar”.

¿El desafío a superar? Lograr replicar la marquise de chocolate que presentó Damián Betular: “Es un clásico mundial de la pastelería”. “Esta es la famosa marquise chocolate, bien decorada, una torta que tiene historia en todo el mundo y está nombrada así en honor a la Marquesa de Sévigné, como a ella le gustaba muchísimo el chocolate”, explicó De Santis. Para luego Martitegui confirmar que tendrían 70 minutos para replicarla, con la receta y los ingredientes en su mesada.

Esta torta cremosa es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía francesa y está hecha a base de chocolate, manteca, azúcar, leche y huevos, con una consistencia un poco más compacta que un mousse, pero apenas como para poder cortarlo y servirlo, ya que al llegar a la boca ahí es donde se deshace.

Así, entre todos los participantes llegaría el momento de Juan Francisco, quien aseguró al enfrentar al jurado que consideraba que le había ido bien con la preparación, oportunidad que aprovechó el jurado pastelero para expresarle: ”Es un milagro que haya salido algo de esa mesada caótica”.

El anuncio de Wanda Nara en Masterchef

“Ni yo puedo creer la torta que tenía enfrente mío, siento que me apoderé del alma de Betular”, explicaría el participante en la edición del programa.

Luego de que los tres jurados probaran la torta, llegaría el turno de las devoluciones, y fue el propio Betular quien lo hizo: “Bueno, varias cosas. El merengue está mal, esto es como si me estuviera comiendo una espuma de afeitar, y está muy aireado todavía, tiene que estar más compacto. Dicho esto, la marquise está excelente”.

Según De Tantis: “Coincido en la parte del merengue, la parte más floja de esta preparación. Faltó ese piquito de batido para que realmente podríamos estar pensando en cosas serias acá”. Por su parte, Martitegui comenzó su relato con un: “Yo creo que te tenés que ir...” para luego hacer una pausa que dejó sin aliento al participante, sus compañeros y hasta a la propia Wanda Nara, hasta que el jurado terminó la frase: “...feliz, si es que te vas. La marquise está muy bien. El merengue... bueno, de como te vi empezar a esto que tenemos acá, está muy bien Juan Francisco”.

Las lágrimas del participante no podían contenerse, y así fue como relató que: “No sé si me emocioné con el marquise, pero sí con las devoluciones y con haber superado una prueba. para mí es un honor poder cocinarles a ellos y esta devolución me la voy a llevar siempre conmigo. Así que nada, pase lo que pase, obviamente me quiero quedar porque sé que me puedo seguir superando y que me encanta superarme y me encanta ir contra mí mismo”.

Finalmente, el guardavidas fue seleccionado como uno de los 16 participantes que desde este lunes serán de la partida en la competencia oficial.

Seguir leyendo