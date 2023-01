El padre de Mica Viciconte apuntó contra Nicole Neumann: “Ser vegetariano no te hace mejor”

Hugo Viciconte apuntó contra Nicole Neumann (ElTrece)

A cinco años de su separación, Nicole Neumann y Fabián Cubero siguen sin encontrar la paz. La top model y el exjugador tuvieron un matrimonio de diez años, fruto del cual nacieron sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. La pareja se terminó a mediados de 2017 y, al año siguiente, ambos firmaron el acuerdo de divorcio. De inmediato, el jugador blanqueó su romance con Mica Viciconte, con quien en el mes de mayo pasado tuvo a su hijo Luca. Y, después de varios romances frustrados, en la actualidad la jurado de Los 8 escalones prepara su boda con el corredor de turismo carretera Manu Urcera. Sin embargo, los conflictos entre ambos parecen potenciarse con el paso del tiempo.

En los últimos días, comenzó a circular el rumor de que entre Nicole y su hija mayor, de 14 años de edad, la relación no estaría atravesando su mejor momento. Las versiones en ese sentido surgieron después de que la adolescente prefiriera no viajar con su madre, el novio de ésta y sus hermanas a España. Y se llegó a decir que había decidido irse a vivir definitivamente con su padre. ¿El motivo? Que la modelo es mucho más estricta en su educación y que, entre otras cosas, al ser vegana no le permitiría comer alimentos de origen animal.

Del lado de Neumann, sin embargo, niegan esta información y aseguran que la joven decidió quedarse en Mar del Plata con sus abuelos paternos porque allí tiene a sus amigos y porque, en estos días, tiene que empezar a preparar las materias que le quedaron pendientes del colegio secundario. Sin embargo, el que salió a hablar repentinamente para echar leña al fuego fue Hugo Viciconte, padre de Mica, quien ninguneó a Nicole y apuntó duro contra ella.

Mica Viciconte y Fabián Cubero se encuentran en Punta Cana con su hijo Luca

“La experiencia de tener un nieto es espectacular, porque es un ser que tiene la sangre de uno. Estoy esperando que me reconozca y jugar”, empezó diciendo el hombre en una nota con Socios del espectáculo al ser consultado por Luca. Y después se refirió a las hijas mayores de Cubero: “Las nenas son un dulce. Son diferentes en su carácter, pero tienen mucha dulzura y son muy respetuosas. Lo digo de verdad, no estoy quedando bien”.

Lo cierto es que, cuando Santiago Riva Roy le preguntó por la supuesta decisión de Indiana de vivir con su padre, Hugo se hizo el desentendido. “No tengo ni idea”, dijo. Pero después, reconociendo que a las niñas les gustaba visitar su casa, agregó: “Lo que sí te puedo decir es que, por lo que yo vi las veces que he estado con ellos, las chicas comen de todo. Fabi come de todo, Mica come de todo y ellas también”. ¿Si pensaba que esto podría haberle molestado a Nicole? “Ser vegetariana no te hace ni mejor ni peor...Si yo quiero ser vegetariano y ser coherente, tendría que andar en un auto a pedal”, dijo el hombre que en otro tramo de la entrevista aseguró no saber nada de la modelo a pesar de sus más de 30 años de carrera en los medios.

Cabe señalar que el comentario de Hugo demuestra su falta de conocimiento al respecto, ya que el vegetarianismo es una dieta, pero el veganismo que practica Nicole es una postura ética que lucha contra la explotación de todos los seres vivos y que el bienestar ambiental, en todo caso, es un beneficio derivado de esta postura pero no un objetivo en sí mismo.

