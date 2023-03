Nicole Neumann reveló que le dijo Pampita por su casamiento con Manuel Urcera

Pampita y Nicole Neumann

La rivalidad entre Carolina Pampita Ardohain y Nicole Neumann es histórica y se remonta a finales del año 2000, cuando la oriunda de La Pampa irrumpió en el universo del modelaje argentino. Su ascenso fue meteórico y provocó resquemores en varias de sus colegas. Tanto, que en el inconsciente colectivo quedó instalada la versión de que la hermana de Geraldine Neumann y Julieta Prandi habrían apodado “muqui” -un derivado despectivo de la palabra ‘mucama’- a quien hoy es mujer de Roberto García Moritán.

Sin embargo, ninguna de las dos se hizo cargo del apodo. “Me hicieron mala fama cuando saltó lo de la ‘muqui’. Y sí, es cierto, a Pampita le dicen ‘la mucamita’. Pero yo no fui quien la apodó así”, se desmarcó Prandi en su momento. “Había un comentario del apodo la ‘muqui’ que le habían puesto a Pampita y que me lo adjudicaban a mí pero no fue así. Jamás lo dije. Fue algo que se dio en el back de los desfiles, se escuchaba aunque muy poco”, había dicho Neumann.

En los últimos años, Pampita y Nicole fueron suavizando la tensión en su vínculo y ahora las cosas estarían en su mejor momento. Por estos días son compañeras de jurado en Los 8 Escalones de los 2 Millones (El Trece), ciclo que conduce Guido Kaczka, y se relacionan con buena onda. Al menos así lo dejó claro Neumann en las últimas horas.

Por estos días, Pampita y Nicole Neumann comparten jurado en Los 8 Escalones

“La recibimos en nuestro programa tan amablemente. Estamos trabajando juntas y nos llevamos bien”, definió Nicole. Y además reveló qué fue lo que le dijo Pampita ante su inminente boda con el automovilista José Manuel Urcera. “Me felicitó por el casamiento. Tenemos una relación cordial de laburo. Hoy estamos grandes, con hijos, tenemos problemas reales”, sintetizó la mamá de Sienna, Allegra e Indiana Cubero en diálogo con Roberto Funes Ugarte en su ciclo radial Co te va, Co, te va (La 990).

Días atrás fue Kaczka quien habló sobre el vínculo entre las dos modelos. Y desmintió las versiones que indicaban que ninguna quería trabajar con la otra. Así, el conductor aseguró que el hecho de “que no se quisieran juntar no ocurrió, ya lo habíamos hablado antes el que esté Pampita, incluso antes de que yo me vaya de viaje había hablado de eso”.

En cuanto al hecho de haberse juntado en el ciclo “yo pregunté y nadie dijo que no, y estuvo todo perfecto. Me parece que Pampita y Nicole son muy profesionales, que si van a un lugar no se van a andar peleando”.

Ardohain llegó al programa en calidad de reemplazo de lujo de Carmen Barbieri, quien por esos días se tomó una licencia para realizarse estudios médicos. Por otra parte, la periodista Maite Peñoñori, contó en Intrusos (América) que en la primera grabación juntas, Carolina se habría acercado a su colega para elogiarle la chaqueta que llevaba puesta. Y, dado que según dijo ella tenía una parecida, le propuso ponerse de acuerdo con los looks para no coincidir con los mismos colores o modelos.

Nicole Neumann y Manuel Urcera

Nicole y Urcera anunciaron su compromiso a comienzos de año y a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, ella compartió un emotivo video y escribió: “Sí, quiero”. Luego, aseguró con mucha alegría: “¡¡Me explota el corazón de felicidad!!”.

“¡Qué mágico empezar el año así!”, completó Nicole en la publicación que también compartió Urcera en su propia cuenta de Instagram. El piloto decidió sorprender a su pareja con una romántica propuesta de casamiento. Además, ella dijo que nunca se imaginó cómo la sorprendería el piloto. “Ayer venía convencida de que iba a la comida aniversario de mis suegros. ¡Ni enterada de lo que me esperaba!”, relató en la conmovedora filmación que pudieron ver los seguidores de la pareja.

