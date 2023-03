Paula Chaves reveló una insólita profesión que aún no ejerció y con la que sueña: “Amaría hacerlo”

La modelo reveló que siempre tuvo el deseo de ser cantante y trabajar en musicales

Fer Dente debutó como conductor de su programa Noche al Dente, un late night show con entrevistas a figuras reconocidas, famosos y mucho humor. El ciclo que deberá competir contra MasterChef y más adelante con ATAV 2, superó su primera semana al aire donde recibió a Martín Bossi y Nahuel Pennisi, Darío Barassi, la China Suárez y este jueves a Paula Chaves.

En una entrevista con mucha buena onda, la modelo se animó a las preguntas del conductor y en un momento blanqueó uno de sus objetivos a nivel profesional más anhelados y que hasta el momento no pudo concretar.

“Pau, sabés que acá vas a tener que cantar mucho ¿no?”, le advirtió Fer y en ese momento ella reconoció: “Yo soy una cantante frustrada. Benjamín Amadeo, un amigo al que quiero mucho, una vez me dijo ‘todavía estás a tiempo’. Pero no tengo ni oído para tocar el timbre”, aclaró entre risas la actriz.

Por su parte, la mujer de Pedro Alfonso y también influencer en redes sociales insistió: “Te juro, amaría hacer musicales. Es mi sueño”. Lejos de desanimarla, Fernando Dente la animó: “Estás a tiempo, te lo digo yo también”.

En el ciclo acostumbran que los invitados canten una canción con el conductor antes de pasar al sillón donde se realizan las entrevistas. “Tomame un casting”, le dijo Paula y Dente le retrucó: “¿Estás ahora para hacerlo en vivo?”, a lo que ella no pudo evitar la risa e ironizó: “No… No me sujeta bien el corset”.

En ese momento se subieron al escenario a cantar “La Isla del Sol”, el clásico hit de El Símbolo aunque ella hizo la mímica y lo acompañó bailando con mucha buena onda.

Paula Chaves se animó a interpretar la canción La Isla del Sol junto a Fer Dente

“¿Por qué elegiste este tema?”, le preguntó el conductor a lo que Paula aclaró con duda: “Lo elegí y después dije `ay no sé si era este`. Lo elegí porque pensé que con este me había dado mi primer beso pero en realidad no, ya había sido antes en un boliche con un novio que fue muy importante para mí, el negro al que le mando un beso y fue una canción que marcó mis primeras salidas a los boliches, después la bailaba con amigas como si fuera mi tema”, recordó la modelo.

Hace unos días quien estuvo invitada al ciclo fue la China Suárez. Con mucha buena onda y frescura, la actriz volvió a dar notas y habló de su presente profesional en donde confirmó que se vendrán proyectos con la actuación, también su carrera como cantante solista a la que se animó y cómo está la relación con Rusherking, el artista urbano del que “se enamoró completamente cuando menos lo esperaba”.

Cabe destacar que la amistad de Paula Chaves y Eugenia se terminó a raíz del Wandagate cuando la actriz tuvo el famoso affaire con Mauro Icardi y la modelo quedó en el medio de su amistad con Zaira y Wanda Nara. Si bien no aclararon mucho en público, dejaron de verse en privado y compartir planes como hacían antes.

Durante el último tiempo Paula también se alejó de Zaira, quien es la madrina de su hija Filipa, luego de enterarse que la hermana de Wanda había iniciado un romance con Facundo Pieres, el polista que fue pareja de Chaves hace muchos años. Si bien esa historia ya prescribió y ella está casada con Pedro Alfonso, en más de una ocasión aclaró: “Está todo bien, la quiero mucho, necesitamos tiempo porque sería muy raro el encuentro todos juntos”. Aunque lo cierto es que las modelos ya no se muestran tan compinches como antes.

