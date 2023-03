Coti Romero arremetió sin filtro contra Ximena Capristo: “Me conocen más que a vos”

La exparticipante apuntó contra la panelista y todo fue gritos y mala onda entre ellas

Este jueves se vivió un incómodo momento al aire de El Debate de Gran Hermano tras una fuerte discusión entre Coti Romero la exparticipante de esta edición y Ximena Capristo que es panelista en La Noche de los Ex, programa que conduce Robertito Funes Ugarte por la pantalla de Telefe.

Todo el escándalo se dio cuando opinaban de la actitud que tuvieron los eliminados de esta edición con Romina Uhrig, la última expulsada de la casa. Cabe destacar que Ximena lleva casi 22 años en los medios gracias a ser una de las figuras surgidas de la segunda edición de este reality y pudo mantenerse en diversos programas a lo largo del tiempo. Aunque Coti Romero apuntó sin filtro contra ella y le dijo de todo.

Si bien Funes Ugarte trataba de poner orden en el debate, los exparticipantes gritaban, se pisaban y no dejaban que el otro conteste y eso inició cuando Ximena se quejó de los cuestionamientos que los participantes le hicieron a Romina Uhrig el martes que fue su segundo día fuera de la casa después de cinco meses. Ahí Coti la interrumpió y comenzó la discusión entre ambas.

“Dejen de colgarse de Romina, fue horrible lo que hicieron el martes”, lanzó Capristo incómoda. En ese momento, Coti la interrumpió: “Vos te quisiste colgar de mí diciendo que allá afuera no me quiero sacar fotos ni saludar. Yo nunca te negué una foto las veces que me pediste”, acotó irónica y un tanto despectiva la exconcursante.

Lejos de quedarse callada, Ximena le aclaró: “Yo no te pedí una foto, fue una nenita que estaba acá. Hace 22 años que trabajo en el medio. La envidiosa sos vos, porque la gente te sacó antes. No me interesa pelear con vos. Te hacés la gran jugadora de Gran Hermano y no jugaste a nada, te fuiste”, arremetió la panelista de Telefe contra la influencer que ya supera los dos millones de seguidores en Instagram.

“Fueron 22 años trabajando y nunca lo lograste. Ella dice las cosas cuando yo no estoy presente. Acordate, que no tenés memoria. Y me conocen más que a vos, así que vamos a ver quién es más envidiosa”, concluyó Coti a los gritos mientras el conductor del ciclo pedía calma y tranquilidad en el estudio.

Cabe destacar que este lunes será la tan esperada final de Gran Hermano la cual tiene como protagonistas a dos hombres y una mujer. Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares llegaron hasta la instancia final de la competencia y desean irse con el premio mayor: los 15 millones de pesos más el dinero que dio el interés de Mercado Pago por esa suma y la famosa casa que todos desean. Aunque eso no es todo, los concursantes salen del reality con fama, seguidores y trabajo no solo en las redes sociales sino también en los medios de comunicación.

Marcos, Julieta y Nacho son los tres finalistas de esta edición que pelean por llevarse el premio mayor el próximo lunes.

Según las encuestas en redes sociales se habla de Marcos, el salteño tendría el primer lugar. A partir de esta instancia son votos positivos y el público elige al ganador y no al que debe irse. Le sigue Julieta, la influencer que fue la única mujer en lograrlo ya que Romina se quedó en la puerta de la final. Y por último está Nacho que, si bien fue uno de los más nominados, pudo surfear cada placa gracias al público y consiguió su lugar en la final.

Aunque cabe aclarar, que la eliminación de los concursantes en muchos casos no dijo lo mismo que lo que se decía en redes y al ser un programa en vivo eso siempre se define en la gala. Incluso muchas veces la boca de urna no coincidió con lo que terminó sucediendo y hasta se habló de que estaba todo arreglado.

