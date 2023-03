Gran Hermano: Martina dio información del exterior y desconcertó a Julieta

Martina de Gran Hermano habló de más

El pasado lunes se produjo el reingreso de los tres primeros expulsados de la casa de Gran Hermano, y cada uno tenía una misión específica para los tres finalistas. Así, Tomás Holder es el responsable de hacer campaña para que Julieta se consagre campeona del ciclo, en tanto que a Martina le tocó acompañar a Nacho, mientras que a Mora se le designó lograr votos positivos para Marcos.

En medio de ese panorama, los participantes y exjugadores se entrelazaron para conversar acerca de las cosas que sucedieron en estos cinco meses adentro de la casa más famosa del país. El inconveniente se presenta a la hora de respetar el reglamento, ya que los nuevos tienen prohibido revelar detalles del afuera, aunque esto se complique en la práctica.

Cabe recordar que tanto Holder, como Mora y Martina estuvieron muy pocos días adentro del juego y si bien ellos pudieron seguir los acontecimientos por televisión y por las redes sociales, en definitiva no compartieron mucho tiempo con sus compañeros. Por esto, de alguna manera es una forma de comenzar a relacionarse con sus excompañeros.

En medio de un encuentro en el jardín, los participantes tiene su cabeza en la ya clásica fiesta del próximo viernes. Sin embargo, un detalle de lo comentado por Martina generó cuestionamientos por parte de quienes la estaban escuchando, al revelar datos del afuera de la casa.

“Yo estaba re contenta, lo único que me daba nostalgia era ver los videos que hacía la gente, pero... estaba re contenta”, expresó la joven que al momento de su reingreso debió aclarar que llegaba en son de paz, debido a la mala relación que había con el resto en el momento en que fue expulsada por el voto del público.

A Mora se le escapó un dato del exterior que desestabilizó a Nacho y a Julieta en Gran Hermano

Las palabras utilizadas por la profesora de educación física llamaron la atención de sus interlocutores, especialmente de Julieta. “¿Qué videos hacía la gente?”, preguntó la actriz y modelo. En ese instante, quien había revelado el dato del exterior se tomó unos segundos y ensayó una respuesta: “Videos que armaban... Nada... Te agarra como nostagia, como que no supiste valorar el momento que después se muestra en el video”.

La respuesta sin dudas descolocó a Julieta, que desconcertada se quedó en silencio y mirando el horizonte, con la intención de entender a qué se refería realmente Martina.

La información del exterior, pese a los pedidos de Gran Hermano en el confesionario y del conductor del ciclo, Santiago del Moro, continúan ocurriendo, en tanto no hay sanciones al respecto. El martes, por caso, los participantes se pusieron a conversar acerca de las cosas que pasaron en este tiempo y así fue como Mora les dijo que no sabía si podía responderles lo que le estaban preguntando Julieta y Nacho acerca de sus excompañeros. “Dale, contanos con quién se hacía el shippeo”, le dijo Nacho, justificándose en que los chicos ya no estaban en la casa. “A menos que sea con Marcos o con Juli, no tiene nada que ver, ya no están acá”, explicó con ansias de que su compañera les de información.

Así fue como Mora reveló: “Con Thiago”, lo que despertó las risas de Nacho y Julieta, casi al unísono. Disney se tapaba la boca sin poder creer lo que escuchaba y Nacho decía: “¡Me muero!”. Enseguida Mora se preocupó por si la producción le daría una reprimenda. “Ay, no, ¿y si me retan?”, preguntó. “¡Pero si no me afecta en nada!”, la tranquilizó Nacho, pero Julieta seguía perpleja ante lo que había escuchado. Entonces Mora, dijo: “Mirala a ella cómo está afectada”, pero Nacho insistió con que la situación le daba ternura.

Seguir leyendo