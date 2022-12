Araceli González Contó Que Fue Abusada A Los 5 Años Y Habló Del Testimonio De Su Hijo Toto Kirzner

No suele dar muchas entrevistas, por lo tanto cuando Araceli González decide hablar siempre deja algún titular. En esta ocasión ocurrió al aire de LAM (América), cuando fue entrevistada por Ángel de Brito y las “angelitas” desde el piso, y la actriz hablando desde un móvil instalado en el showroom de su marca de cosméticos.

En un momento de la nota, el conductor le preguntó a Ara cómo hizo para “callarte la boca, con lo impulsiva que sos, cuando tu hijo contó que fue abusado”, haciendo referencia al testimonio que Tomás Toto Kirzner dio el año pasado en PH, Podemos Hablar (Telefe) a partir de la brutal y traumática experiencia que sufrió en su infancia, cuando apenas tenía 7 años.

“A mi me pasó eso a los 5 años, ¿ok?”, fue lo primero que respondió Araceli, dejando en shock a todos en el piso. “Creo que esas experiencias uno siempre está pensando que le pueden pasar a las hijas mujeres. Y por eso uno cuando tiene hijas mujeres les quiere cuidar o les da la lucidez para que ellas se cuiden. Y no tomamos conciencia de que a los niños también les puede pasar”, prosiguió.

Luego de tomar aire, se refirió a cómo se sintió al anoticiarse lo que le había pasado al hijo que tuvo con Adrián Suar. “Para mí fue durísimo. Como mamá, fue durísimo. Te pasan todos los estados por el cuerpo: la ira, la angustia, la desesperación, el sentir que necesitas ocho espaldas y 101 brazos... Nosotros nos habíamos enterado antes de que diera su testimonio, claro, y se abordó como se tenía que abordar en todos los ordenes: respetando la decisión de Toto de no contar nada. Y que haya sido público cuando él lo contó, fue una decisión de suya”, dijo.

“En el programa él se sintió cómodo hablando de eso, sintió que las mujeres que estaban de invitadas estaban contando algo que a él le había pasado y sintió la necesidad de hablarlo”, dijo Araceli en cuanto a cómo se produjo el testimonio en el programa que conduce Andy Kusnetzoff. Además, reveló que su hijo la llamó luego de haberlo contado en la grabación.

“En el corte de la grabación, después de que lo cuenta, me llama y me dice: ‘Mamá, conté todo’. ‘¿Qué cosa contaste todo?’, le pregunté. No entendía qué era lo que estaba diciendo. Y me respondió: “Porque sentí que me tenía que sacar esta mochila públicamente’. Me quedé helada, vine a casa y le dije a Fabi (por Mazzei, su pareja desde hace más de 15 años): ‘Ahora sí se viene el tuta-tutá'. Porque cuando uno transita estas cosas en la intimidad, el dolor queda en la intimidad. Ese transito lo vivís a solas. Pero cuando uno lo hace en público, aparecen opiniones que no tienen nada que ver, los comentarios estúpidos...”, reflexionó Araceli.

“Fue mucha la valentía de mi hijo contar eso siendo varón. A mi me escribieron muchos varones agradeciendo esto de Toto porque para ellos era algo que guardaban y no lo podían decir”, agregó González acerca del después de que se revelara esta dura noticia. “Me transformé en una guerrera de golpe”, dijo.

Un rato después, Nazarena Vélez desde el panel de LAM volvió atrás en los dichos de Araceli y reparó que había contado que fue abusada a los cinco años. “No fue una sola vez, reiteradas veces”, aclaró González. Al respecto, amplió: “Hay un abuso que hay un manoseo, y hay un abuso que es diferente. En nuestros casos, de Toto y mío, fue de manoseo, para que quede claro. Lo que hay que trabajar primero es sacar el foco de víctima. Eso se trabaja mucho en terapia. Por suerte, creo que eso nunca me afectó en lo sexual, en lo mujer o como mamá”.

“¿En nuestra época no nos pasaba que estábamos acostumbradas a zafar de eso, chicas?”, le preguntó Araceli a las “angelitas”, quienes asintieron. “Yo vivía corriendo. No me alcanzan los dedos de las manos para contar las veces que me pasó. La primera vez fue de parte de una persona que estaba trabajando en la casa de la vecina mía, cuando yo era chiquitita”, contó.

Desde la mesa le preguntaron si habló con Suar respecto a la confesión de su hijo Toto y dijo que no. Además, descartó de plano referirse sobre su ex en la charla. “De Adrián no quiero hablar porque no tengo nada que hablar. No tengo una relación con él, pero no es porque yo quiera. Se dio así, hay cosas que una no las genera...”, cerró misteriosa.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

