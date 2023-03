Zaira Nara habló con un hombre que se quería tirar de un puente y evitó su muerte

Zaira Nara evitó el suicidio de un hombre tras atenderlo y llamar al 911

Colgando de un puente sobre el Acceso Tigre se encontraba un hombre completamente desesperado, quien luego afirmara que ya no quería vivir, que tenía muchas deudas que no podía pagar y tampoco tenía trabajo. Una de las personas que con el auto por allí pasaba fue Zaira Nara, quien no dudó en llamar de inmediato al 911 y dar aviso de lo que estaba sucediendo.

Según se reportó, a las 23.47 del martes, la central del 911 recibió la llamada de Nara -quien volvía de un cumpleaños con una amiga- donde reportaba el hecho, por lo que fueron cuatro los patrulleros de la comisaría 11ª de San Isidro que se dirigieron hasta la zona. Mientras tanto, la modelo y conductora se acercó hasta el lugar junto con su amiga, momento en que otros dos jóvenes se sumaron, y entre los cuatro se mantuvieron allí firmes, con la intención de convencer al hombre de que desista de su decisión.

Colgado de una pierna y de un brazo en la reja que se encuentra en el puente de la avenida Tomkinson, en Boulogne, el hombre detalló cada uno de sus padecimientos, explicando incluso que hasta debió tomar un colectivo para llegar hasta allí porque no es de la zona. Las mujeres comenzaron a preguntarle por su familia, su entorno, en busca de lograr un quiebre en su intento de terminar con su vida. Hasta que llegó un halo de esperanza.

El hombre frenó dos segundos en su relato: “¿Vos sos Zaira Nara?”. La empatía que se generó entre ambos fue el detonante para que, tras la llegada de la policía -que tardó apenas cuatro minutos en arribar a la zona-, se pueda terminar de convencerlo para que desistiera de su actitud.

Zaira Nara fue noticia este verano tras confirmarse su relación amorosa con Facundo Pieres

La modelo y conductora, que este verano fuera noticia tras comenzar un romance con el polista Facundo Pieres tras su separación de Jakob Von Plessen, suele ser muy reservada en lo que respecta a su vida privada. “Yo a los únicos que les rindo cuenta es a mis hijos y a la AFIP porque soy una persona muy prolija”, explicó en una entrevista en Socios del espectáculo (El Trece).

Según explicó, se encuentra muy enamorada de su vida, de sus hijos y de sí misma. “A mí me encanta cuidar mi vida personal, si igual van a opinar, es preferible hacer lo que uno cree”, agregó. Incluso reveló por qué no se casaría con un hombre: “Quizás nunca, hoy si tengo ese amor no sé si me casaría. Hay algo que se pierde dándole la obligación a la relación de amarse para toda la vida. Me parece que es más real cuando te tenés que elegir todos los días, no porque firmaste un papel frente a un juez”.

Cabe recordar que en enero pasado, Nara y Pieres se mostraron juntos por primera vez en un evento exclusivo en Punta del Este al que asistieron varios famosos, como Susana Giménez y Marcelo Tinelli. Zaira fue a pasar las fiestas del 31 de diciembre junto a su familia, sus hijos Malaika y Viggo, sus padres y su hermana Wanda con sus chicos, y aprovechó para distenderse después de un año intenso.

En el país vecino, la pareja se fue relajando y ambos se mostraron juntos, disfrutando de su amor, tanto en la playa como en restaurantes de la ciudad uruguaya. De esta manera, Zaira volvió a apostar al amor, luego de confirmar la ruptura con Jakob Von Plessen. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la modelo en un comunicado.

