Las fotos de la boda secreta de la China Suárez y Rusherking: ¿realidad o ficción?

La China Suarez y Rusherking, en su mejor momento

Muchos dudaban incluso cuando estaba oficializado. Eugenia La China Suárez y Rusherking hicieron pública su relación once meses atrás, luego de pasar varias semanas envueltos en rumores de romance. Ahora, y aunque muchos abran cuestionamientos respecto de la posible duración del noviazgo, lo cierto es que la pareja se muestra cada día más enamorada, con mensajes de amor en redes sociales tanto de él como de ella.

La pareja no solo se afirmó en el tiempo, sino que también se extiende a sus respectivas familias. Y así se puede ver a diario al trapero compartiendo momentos con los hijos de ella -Rufina de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su vínculo con Benjamín Vicuña-, mientras que la actriz visitó a la familia de su novio en Santiago del Estero.

La primera imagen subida por el fotógrafo amigo de Rusherking

En el último Día de los enamorados, a través de las redes sociales, la actriz sorprendió a su novio con un mensaje romántico donde le agradeció por los meses compartidos. “No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero te busqué tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mí”, escribió la artista junto a una foto en la que se la ve posando frente al espejo mientras su novio le da un beso en la mejilla.

Una de las fotos que alimentó los rumores de casamiento entre la China Suarez y Rusherking

Luego, agregó: “Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomás”. Por su parte, el cantante respondió: “Te amo muchísimo mi amor, gracias por existir y por hacerme tan feliz. Sos lo más lindo que existe y estoy feliz de tenerte al lado mío”.

Pocos días después, la ex Casi ángeles volvió a demostrarle al cantante todo su amor con una sentida publicación en su cuenta de Instagram. Allí se la ve con los ojos cerrados y sonriente mientras él la abraza por la espalda y le da un beso en el cachete.

Impecablemente vestidos se los pudo ver según las imágenes compartidas

Al pie de la imagen, la intérprete de Lo que dicen de mí sumó unas palabras para sintetizar el vínculo con el cantante, que ya lleva diez meses: “Nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, escribió la actriz mencionando a su novio. El santiagueño se dio por aludido y no tardó en responder por la misma vía. “Mi compañera hermosa te merecés muchísimo más”, señaló, y rubricó con el emoji de un corazón.

Y lo de la China y Rusher va tan en serio que en las últimas horas empezaron a correr los rumores de una supuesta unión matrimonial para sellar su historia de amor, según las imágenes subidas tanto por sus representantes como por sus amigos, aunque ellos mantengan el silencio.

El Demente, amigo de Rusherking, también subió una foto del evento

La historia de una unión formal se remonta al mes de octubre, cuando se los vio en un video a los abrazos, muy acaramelados y en sus dedos anulares luciendo anillos similares. De fondo, se escuchaba la canción “Perfecta”, el tema que el santiagueño le dedicó a su pareja y cuyo clip ella protagoniza, sin embargo todo había quedado en la virtualidad.

El fotógrafo Tomi Raimon, amigo de la pareja, fue uno de los que dio el puntapié para que comiencen los rumores, al subir una imagen en la que se lo puede ver dentro de un vehículo acompañado de un texto: “Entienden que tengo un casamiento y se me manchó la camisa y ahora yendo a comprar una. Qué estrés”.

La misteriosa imagen subida por la representante de la China Suarez

Seguido de ello, las imágenes de la China Suárez vestida de novia, con un cinturón ancho color marrón, acompañada por Rusherking, quien llevaba un traje gris oscuro. Por su parte, la representante de la China, Carolina Nolte, publicó una imagen donde se puede ver una toma de la cintura para abajo de los trajes de ambos.

La representante de la China Suárez también compartió una foto en la que se puede ver la presencia de toda la familia de la actriz, desde su madre Marcela hasta su cuñada, Paula

Su mano derecha también compartió una foto en la que se puede ver la presencia de toda la familia de la actriz, desde su madre Marcela hasta su cuñada, Paula, quién está a punto de dar a luz. Lo que despertó aún más sospechas. “Si se trata solo de la grabación de un video, ¿iría la esposa del hermano a punto de parir con 40 grados de sensación térmica?”, se preguntaron en las redes. Habrá que esperar para saber si se trató de una movida de prensa o si realmente, fue una fiesta para celebrar el amor.

