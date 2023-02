Juana Repetto reveló detalles de su fiesta de casamiento con Sebastián Graviotto

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se casan en marzo

Juana Repetto está organizando su boda con Sebastián Graviotto. La celebración será en el mes de marzo en una estancia de Pilar y ya están muy avanzados los preparativos. La pareja ya se había casado por registro civil en el 2020 y durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Pero ahora festejarán a todo trapo y con una ceremonia en la que reunirán a sus familiares y amigos en una jornada muy especial.

Para ir calentando los motores de cara a la gran fiesta, Repetto abrió la caja de preguntas con sus seguidores para ir develando distintos aspectos del casamiento. “Hacemos la fiesta de casamiento que nunca pudimos hacer por la pandemia. Apenas se pudo hicimos el civil solo con parte de la familia y los más íntimos, pero nos quedó la estancia reservada y la fiesta prácticamente armada sin poder hacerla”, contestó Juana a la pregunta: “¿Se casan de nuevo?”.

“Así que ahora que Belisario está más grande y no es teta dependiente (ponele... mejor dicho: puede sobrevivir sin teta) vamos a hacer el festejo y yo en paz”, agregó en una de las primeras Instagram Stories que publicó al respecto.

Los detalles de la boda de Juana Repetto y Sebastián Graviotto (Fotos: Instagram)

A la actriz también le preguntaron en qué auto llegará a la fiesta y ella respondió agradeciéndole a la seguidora por hacerle acordar de un punto importante en la logística: “Supongo que en remís o me llevará alguna amiga. Pero dudo que alguien vaya en auto así que aún no lo resolví, buen punto. Gracias”.

Sin dudas, uno de los ítems más importantes en una circunstancia tan especial como una boda, es el vestido de la novia. A Repetto le preguntaron a qué diseñador eligió para que la vista, contestó que lucirá una prenda de César Juricich, a quien arrobó en la story. Y también reveló que sus hijos Toribio y Belisario -quienes la acompañarán en su llegada al altar- serán vestidos por una conocida marca de indumentaria infantil.

Los detalles de la boda de Juana Repetto con Sebastián Graviotto

Es normal que Repetto se muestre abierta al diálogo con sus seguidores de Instagram, especialmente si la conversación se trata de maternidad. Semanas atrás, la actriz volvió a hacerlo luego de que le llegara una consulta muy puntual de parte de una seguidora: cómo consumar relaciones sexuales teniendo dos hijos.

“¿Cómo y dónde tener relaciones teniendo dos niños pequeños?”, fue la pregunta textual que motivaron una divertida respuesta por parte de Juana y que además compartió en sus Instagram Stories. “En el baño, en el vestidor, en el cuarto de los niños si están en tu cama, en el living... En cualquier lugar en donde no estén ellos”, fue la respuesta de Repetto, quien está en pareja.

La respuesta de Juana Repetto para una seguidora que le preguntó dónde tiene relaciones sexuales (Foto: Instagram)

En otra ocasión le preguntaron por la forma en que cría a su hijo menor, Belisario, el cual tuvo con su Graviotto, y teniendo en cuenta que tanto ella como él tiene una hija de una pareja anterior y ella decidió ser madre sola de su primogénito.

“No me gusta la forma de paternar de mi pareja, no abre la cabeza, ¿cómo congeniar?”, fue una de las preguntas recibidas y que Juana decidió responder en forma pública. “Es dificilísimo”, se sinceró, ya que “nosotros que venimos de crianzas absolutamente opuestas con nuestros hijos anteriores lo tenemos que laburar un montón. Cuesta”, admitió.

Al ser consultada sobre cómo sería la escolaridad de su hijo el año próximo, Repetto afirmó que “fue un año de pensar mucho, de recorrer colegios, de repreguntarme una y mil veces qué tipo de educación quiero para mis hijos y todavía no tengo la certeza sinceramente. Por suerte, todo indica que vamos a poder empezar en un cole que nos gusta”.

“Estoy cada vez más convencida de que el sistema tradicional educativo no va más y a su vez, no creo que me dé la espalda o los recursos para encararlo de otra manera”, agregó Juana, con total sinceridad. “Todo depende de cómo lo vaya tomando Toro. Jamás permitiría que sufra o que tenga una experiencia traumática”, explicó.

