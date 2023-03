Eliana Guercio presentó a su hijo Luca en televisión: el increíble parecido con Chiquito Romero

Eliana Guercio presentó a su hijo Luca

Eliana Guercio, actriz y esposa del futbolista Sergio Romero, y actualmente panelista de EPA!, programa emitido por América colmó de ternura el estudio del canal al presentar en sociedad a Luca, su hijo más chico. Y es todo un suceso ya que ella misma siempre se mostró reacia a publicar imágenes del menor, como lo reconoció hace pocas semanas en el ciclo.

“Como madre me pasa que no subo prácticamente nada de mi bebito porque le tengo miedo a esto (las críticas). El bebé ahorita tiene once meses”, había relatado ella hace poco. De hecho, recién hace una semana, cuando el menor cumplió un año, ella publicó un video en el que se lo puede ver disfrutando el momento. “Una pregunta, Luqui, ¿vos sabés quién se comió toda la torta?”, cuestiona la madre ante la imagen de él con la cara llena de chocolate.

Ahora, una semana después de la publicación en instagram del video, fue el turno de que el menor enfrente las cámaras de televisión por primera vez. “Se asomó una Eliana Guercio por ahí, que viene con sorpresa hoy. ¡Bienvenida, Eli!”, comentó Nicolás Magaldi, al frente del ciclo, momento en que se enfocó a la panelista, quien llevaba en sus brazos a Luca.

Visiblemente molesta, pese al emotivo momento que se estaba viviendo, reprochó “No me dejaban venir a trabajar, yo también estoy sin luz, pero traté de venir”, en clara referencia a los diferentes cortes de calle que afectan a la circulación, en momentos en que en medio de la ola de calor hay un gran cantidad de usuarios sin servicio electrico, y por consiguiente, sin agua.

“No podía llegar, yo no tengo agua, no tengo luz, no tengo internet, no tengo teléfono, no tengo nada, pero mirá, lo tengo a este bombón, que nos mira todos los días”, para dar paso a que la cámara tome a Luca, o como Magaldi aclaró: “El verdadero chiquito Romero”.

Según explicó ella, el hecho de que el menor que el 9 de febrero cumpliera un año aparezca en televisón también responde a la situación que se está viviendo: “Lo saqué de la casa, no lo iba a dejar, se estaba muriendo de calor y ni agua para manguerearlo”.

También madre de Jazmín, Chloe y Meghan, hace unos días Guercio se metió en una polémica acerca de los baños compartidos en las escuelas. Al referirse a la medida que adoptó un colegio clásico de Ituzaingó, durante su programa, disparó: “Un colegio tradicional se renueva para combatir las desigualdades de género, una de las instituciones más destacadas de Ituzaingó ha cambiado algunas cosas a partir de la ESI (Educación Sexual Integral). Este colegio tuvo la maravillosa idea de crear baños mixtos”.

En forma irónica e indignada, explicó su postura: “Me parece una medida que habría que tomar junto con los padres, yo tengo tres niñas y a mí no me gustaría, porque no tenemos la educación en ninguno de los estratos sociales, no es una cuestión de clases, yo no quiero que mi hija vaya al baño con un varón que se sienta expuesta a que pueda pasar cualquier cosa”.

En ese momento se generó un debate entre los panelistas, y ella agregó: “Mirá, yo estuve en Bélgica y ahí los baños son para chicos y chicas, y no podés elegir ir al de chicas, o al de chicos o al del que no tiene género. Vas al que van los chicos y las chicas y no hay tutía, y son puertas vaivén que vos ves desde arriba al tipo que está adentro de espaldas y las patitas. Yo entré y dije ‘bueno, nos vamos, no hacemos pis hasta el hotel’, porque no voy a llevar a mis nenas a hacer pis en un baño que tiene 3 centímetros de luz entre las uniones de las puertas, no me gusta”.

