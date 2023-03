Eliana Guercio cuestionó los baños mixtos en las escuelas: “No quiero que mi hija vaya con un varón, le puede pasar cualquier cosa”

Eliana Guercio cuestionó una medida de un colegio: "No estoy de acuerdo con los baños mixtos" (Video: EPA, América)

Cuando la semana pasada Guillermina Valdes fue sorprendida con el futbolista Javier García saliendo de un auto en Caballito, todos los portales decían que se trataba del arquero de Boca Juniors, aunque él es el suplente de Sergio Chiquito Romero.

Lo cierto es que al ver los titulares con esta información, Eliana Guercio entró en pánico. Y es que antes de que se aclarara que el futbolista en cuestión era el guardameta suplente del club de la Ribera, ella pensó que se estaban refiriendo a su esposo, Romero quien ocupa el puesto de titular en ese mismo puesto desde el mes de enero de este año.

“Me contaron (que habían visto a Valdes). Alguien me dijo: ‘El arquero de Boca’...Y a mí me dio un síncope. Después dije: ‘Ah, qué suerte’”, relató recordando ese instante la actual conductora de EPA en diálogo con Alejandro Castelo para LAM. Y reconoció: “Se me paró un poco el corazón. Pensé: ‘Justo en este momento que estamos hermosamente bien, con el laburo, los chicos, todo bárbaro... Después me volvió la respiración”, reconoció Guercio.

Eliana Guercio se metió en la polémica por los baños mixtos" (Foto: EPA, América)

En esta oportunidad, la conductora se metió en una polémica acerca de los baños compartidos en las escuelas. Al referirse a la medida que adoptó un colegio clásico de Ituzaingó, durante su programa, disparó: “Un colegio tradicional se renueva para combatir las desigualdades de género, una de las instituciones más destacadas de Ituzaingó ha cambiado algunas cosas a partir de la ESI (Educación Sexual Integral). Este colegio tuvo la maravillosa idea de crear baños mixtos”. En forma irónica e indignada, explicó su postura: ”Me parece una medida que habría que tomar junto con los padres, yo tengo tres niñas y a mí no me gustaría, porque no tenemos la educación en ninguno de los estratos sociales, no es una cuestión de clases, yo no quiero que mi hija vaya al baño con un varón que se sienta expuesta a que pueda pasar cualquier cosa”.

En ese momento se generó un debate entre los panelistas, y ella agregó: “Mirá, yo estuve en Bélgica y ahí los baños son para chicos y chicas, y no podés elegir ir al de chicas, o al de chicos o al del que no tiene género. Vas al que van los chicos y las chicas y no hay tutía, y son puertas vaivén que vos ves desde arriba al tipo que está adentro de espaldas y las patitas. Yo entré y dije ‘bueno, nos vamos, no hacemos pis hasta el hotel’, porque no voy a llevar a mis nenas a hacer pis en un baño que tiene 3 centímetros de luz entre las uniones de las puertas, no me gusta”.

Nicolás Magaldi intentó abrir la polémica: “¿Estamos preparados como sociedad para tener baños mixtos?”. El periodista Gustavo Gravia expresó que mientras se pueda elegir entre baño de chicas, de chicos o mixto está bien, pero el colegio no obliga a nadie”.

Enseguida se abrió el debate a las redes sociales. Desde allí la mayoría de los comentarios fueron negativos y Magaldi reflexionó acerca de la medida. “No es el baño solamente como concepción para hacer las necesidades, la referencia es mucho más. Ahora también hay un planteo interesante sobre la percepción de un niño sobre si mismo, en una construcción de un chico que quiere, por ejemplo, cambiar su percepción de género”, reflexionó. Entonces, Eliana lo interrumpió: “¿Pero por qué hay que asociarlo al baño? Si la vida no transcurre en el baño, ¿por qué el baño?”. Y después agregó: “Si toda la vida fue así”. Entonces el conductor explicó que “toda la vida tuvimos un montón de cosas y ahora, esas cosas cambiaron”.

