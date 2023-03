Incómodo momento en vivo en Gran Hermano por una advertencia de Santiago del Moro a Camila: “Más respeto”

Incómodo momento por una advertencia en vivo de Santiago del Moro a Camila (Video: "Gran Hermano", Telefe)

“Ustedes siempre se portan tan bien conmigo que yo tengo una sorpresa para ustedes ”, les dijo el jueves por la noche Santiago del Moro a Romina, Julieta, Camila, Marcos y Nacho, los participantes que quedan dentro de la casa de Gran Hermano. “Tengo invitados para esta noche”, siguió el conductor. “¿Acá?”, preguntaron los integrantes expresando su sorpresa. Es que recientemente ingresaron sus familiares, también Alfa -que estuvo unos minutos-, y ellos muchas veces especulan con más llegadas.

Una de las primeras en reaccionar fue justamente Camila, quien desde que ingresó -lo hizo más tarde, junto a Ariel- habla sobre la posibilidad de que los visite una figura del ambiente artístico. En su momento, surgieron rumores de que lo haría Lali Espósito, pese a que ella misma lo desmintió, y también se puso en agenda el nombre de Abel Pintos. Lo cierto es que hasta el momento nada de esto está confirmado. Y, mientras tanto, siguen pasando los días y las semanas, y cada vez falta menos para la final del programa, que se verá el lunes 27 de marzo.

De inmediato, y para seguir el juego, Del Moro invitó a los participantes a que se acercaran hasta la puerta de la casa, y la primera en levantarse del sillón y dirigirse al jardín fue Camila Lattanzio. “¡Ay, no. Va a venir un famoso. Quiero ver!”, gritó la joven. Y, aunque no había interpretado bien sus dichos, el conductor hizo una salvedad: “Pará, pará, pará: no dije familiares, eh. Invitados. Digo para no generar falsas expectativas”. “No, famosos”, lo corrigió la jugadora y agregó: “Estoy esperando desde que llegué”.

Y cuando ya todos estaban parados al lado de la puerta, Del Moro volvió a hablarles: “Hoy no van a entrar por ahí, sino que van a entrar por acá”, dijo señalando la pantalla. “¿Qué?”, preguntó Romina, sorprendida por el cambio repentino de planes. “Hoy los van a visitar... Bueno, ¿a quién les gustaría ver? A ver, arranquemos con el primer saludito de buena onda. Esto es para ustedes, chicos. La visita no entra por la puerta sino que entra por la pantalla, por esta, mirá”, dijo al presentar lo que se vio luego: algunos de los exparticipantes grabaron mensajes para quienes siguen en carrera a la final del programa más visto de la televisión argentina.

“Ah, era mentira”, se escuchó decir a Camila mientras aparecía el primer video de la noche, el de Martina. “Hola, ¿se acuerdan de mi? Queda muy poco dentro de la casa, a meterle fuerza, su familia los está esperando afuera. Espero que le metan mucha garra a la final. Se habló mucho y se criticó mucho mi personalidad, pero la gente que quedó adentro mmmm habría que analizarlo un poquito”, deslizó quien abandonó la casa más famosa del país a la semana siguiente de haber comenzado.

Cuando terminó, Camila le preguntó a Julieta quién era ella y luego recordó su nombre. “Esto es para ustedes”, dijo Del Moro apenas la cámara lo volvió a mostrar y preguntó por las repercusiones. “Pensé que iba a haber artistas, Santi”, reclamó entonces la participante.

“¿Qué?”, le preguntó el conductor. “Que pensé que iba a venir Lali, qué se yo...”, continuó la joven con un dejo de desgano. Sin embargo, al conductor no le gustó para nada la consideración de Camila y no se la dejó pasar. “Escuchame una cosa. Pará, pará, pará: más respeto con este programa que esta gente entró primero que vos, Camila”, le remarcó. “No, no dije eso”, intentó explicar ella, pero el conductor siguió: “Es Martina, segunda eliminada”.

La participante volvió a explicar su idea: “No, pensé que... porque yo estoy esperando mucho a una artista que nos cante. Pensé que iba a venir alguna”. Y Santiago del Moro aprovechó la oportunidad para hablar al respecto. “Les cuento lo que pasa con los artistas. Aprovecho que me diste el pie”, dijo el conductor para salir del momento incómodo que se vio en vivo. Y agregó: “Muchos artistas, no voy a decir nombres, nos han llamado a través de su mánager, pero Gran Hermano todavía considera que no es momento que ingrese un artista. No sabemos si lo va a considerar en esta edición o esperará a otra. Puede entrar alguien, o no. Así que las sorpresas siguen”.

Camila asintió con su cabeza, mirando para abajo, y Del Moro presentó el siguiente saludo, que fue el de Ariel Ansaldo, y la gala siguió su curso con el resto de los mensajes que se vieron el jueves por la noche.

