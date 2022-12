Floppy Tesouro habló de Mauro Icardi: “Es una persona muy atractiva”

Floppy Tesouro habló de Mauro Icardi en A la Tarde (América)

Hacía ya unos día que había vuelto a Estambul y había comenzado su rehabilitación para poder volver a jugar en el Galatasaray, club que lo tiene contratado. Sin embargo, tratando de generar más confusión de la que ya hay, Mauro Icardi comenzó a postear desde Turquía una serie de fotos en sus historias de Instagram, en la que se mostraba disfrutando de una “noche de amigos” en una conocida disco de Buenos Aires. Lo más llamativo del caso fue que, mientras Wanda Nara parecía confirmar su romance con L-Gante, el futbolista se mostraba muy cerca de Floppy Tesouro, quien ya había sido vista en la casa de Tigre de la expareja durante el festejo de cumpleaños de Kennys Palacios.

Cabe señalar que, por estos días, la modelo se encuentra disfrutando de su soltería. Tras separarse de Rodrigo Fernández Prieto, padre de su hija Moreea, a mediados de 2019, Tesouro comenzó una relación con el empresario Ezequiel Pereyra. Pero la pareja no pudo prosperar por la distancia, ya que él reside en Miami, y finalmente ella confirmó la ruptura a mediados de este año.

Así las cosas, tras las publicaciones de Icardi y los likes que el jugador le hizo a varios de los posteos que Floppy hizo en bikini en su cuenta de Instagram, los rumores de romance no tardaron en llegar. Y, abordada por el cronista de A la Tarde, la modelo decidió hablar al respecto. “Yo soy muy tranquila, muy respetuosa, de decir las cosas como son... y me llamé a silencio en esta situación, me parecía lo mejor honestamente”, señaló frente al micrófono de Emilio Tucho Dei-Cas.

Mauro Icardi con amigos y cerca de Floppy Tesouro (Foto: Instagram)

Sobre la foto en la que se la vio junto a Icardi de fiesta en Tequila, Tesouro explicó: “Nada, fue una foto. Una salida grupal, con amigas. Y justo compartimos la misma mesa que Mauro en Tequila. Tengo muchos amigos en común. Una foto de amigos, una salida. Como puso él: ‘Noche de amigos’”.

Por otra parte, la modelo evitó dar una opinión sobre cómo era el clima entre Wanda y Mauro en el cumpleaños de Kennys, donde ambos se habían mostrado juntos a pesar de que la empresaria ya había confirmado su separación. “Mirá, yo estaba en la mía con mi hija, no me percaté de si estaban bien o mal. Es un tema muy personal y yo no me meto en las parejas de los dos”, dijo.

Así, después de asegurar que se había enterado por los medios de los rumores que la vinculaban a Icardi, Floppy respondió si podría llegar a tener una relación sentimental con el futbolista. “Qué fuerte la pregunta... yo soy muy respetuosa, en este momento que está en plena separación. Wanda es una colega. Yo soy mamá, soy mujer. Entonces tampoco le di repercusión al tema porque uno tiene que ponerse en el lugar de los demás. Mauro es una persona muy atractiva, es una persona que tiene una familia divina... me mantengo al margen de esas situaciones”, aseguró.

Y cerró contundente, pero dando lugar a todo tipo de especulaciones en relación a Icardi y la posibilidad de un futuro en común: “Es una persona muy atractiva, pero la realidad es que está en una situación de su vida donde está en plena separación. Yo no me meto en esas cosas, soy muy prudente”.

