Delfina Wagner reconoció su incipiente romance con Alfa: “Solo tengo elogios para él”

Delfina Wagner habló sobre su incipiente romance con Alfa: "Solo tengo elogios para él"

Desde que Walter Alfa Santiago salió de la casa de Gran Hermano, su popularidad aumentó tanto que, chicos y grandes lo reconocen y saludan por la calle y lo siguen por las redes sociales.

Sorprendido por tanto afecto, el exparticipante reveló que antes de ingresar al reality tenía solo un centenar de seguidores en Instagram y que ahora ese número había superado los 400 mil.

Así las cosas, a Alfa le escriben y lo llaman personas de todas las edades. Este último fin de semana se lo vio acompañado de una joven de 19 años. Se trata de Delfina Wagner, trabaja como periodista en Crónica TV.

En las redes sociales, Ulises Jaitt publicó imágenes de ambos disfrutando de ese encuentro y rápidamente comenzaron las especulaciones de un supuesto romance. “El finde juntos y a los besos a la vista de todos”, escribió el conductor radial.

Delfina Wagner reveló cómo fue el primer encuentro con Alfa (Foto: Captura TV)

El primero en hablar fue Alfa, quien al aire de A la Barbarossa, contó que “Es una chica macanuda, divina, maneja muy bien las redes y como yo soy neófito en todo esto me está ayudando, me dio algunos tips”. Bajando el tono a la palabra romance, el sexagenario respondió con otra pregunta: “¿Cada vez que salís con alguien o te encontrás con alguien estás en pareja? Entonces yo estoy en pareja con Jano, productor de Telefe, que lo vi seis veces en los últimos quince días”.

Sin embargo, Alfa contó que fue la joven quien tomó la iniciativa al escribirle y que él la había invitado a merendar al clásico bar de San Isidro que frecuenta. Después, fueron juntos a un evento de motos y, a la vista de todos, se dejaron ver y fotografiar por los presentes.

En esta oportunidad, la joven habló en El Show de Ulises Jaitt (Radio XLFM) sobre su relación con el exparticipante de Gran Hermano, que en la noche del martes volverá a ingresar a la casa más famosa del país.

En la entrevista con Ulises Jaitt, Wagner admitió que se está conociendo con el mediático y lo definió como “caballero, inteligente y muy atractivo”. En otro momento de la charla, reconoció que “Alfa es un hombre muy interesante, tiene muchas vivencias, mucha experiencia y le encanta contarlas”.

Alfa de GH enfrentó los rumores de romance con Delfina Wagner (Video: A la Barbarossa, Telefe)

Más adelante, la periodista confirmó que fue ella quien hizo el primer acercamiento. “En principio le hablé yo por las redes, es cierto lo que él dijo en Telefe. Me hago cargo. Veía que teníamos opiniones muy similares en algunos aspectos en general en la vida. Lo veía como una persona muy parecida a mí”, sostuvo.

Acto seguido,continuó contando cómo se dio la primera salida con el hombre más grande del reality de Telefe. “Le dije ‘si puedo colaborar con vos, si podemos conocernos, yo encantada y más que abierta para todo eso’. Lo estoy ayudando mucho con las redes sociales, por ahí viene la cosa”, explicó.

“Mucha gente se acerca a pedirle fotos a Alfa, demasiada, y también por atrás, pero no puedo estar pendiente. Fuimos a merendar ahí y después fuimos a un evento de motos que él me invitó”, confesó.

En tanto, la joven definió a Walter como una persona “sumamente inteligente, muy caballero, muy respetuoso, muy humilde hacia las demás personas, muy interesante, y que tiene muchas cosas para contar”.

Si bien Alfa no admitió el romance con Delfina, ella enfrentó las críticas que surgieron en las redes por la diferencia de edad entre ambos. “Es una cuestión de las personas. Vi muchas críticas… no es que estemos en pareja, pero vi en las redes que muchos ponen que podría ser mi padre, pero no es. Creo que estamos en un momento que hay que superar”, afirmó.

Por otra parte, se mostró dispuesta a seguir conociendo al mediático. “Sí, a mí me gustaría seguir conociéndolo”, reconoció y admitió que la relación de amistad que hoy mantiene con Alfa puede convertirse en algo más.“A veces la gente hoy en día pretende las cosas más fugaces y es raro ver que alguien tan caballero te hable de compromiso, de conocer bien, de tener ese tipo de cosas. Por mi parte, no me cierro a nada”, sostuvo cuando Jaitt le comentó que Alfa había dicho que podía casarse con ella porque no era su hija. “Solo tengo elogios para él”, señaló dejando la puerta abierta a que su relación crezca.

