Maxi Giudice disparó contra Alfa por su reingreso a la casa de Gran Hermano: “Es un asco”

A pocas semanas que termine esta edición de Gran Hermano, el reality de Telefe está cada día lleno de sorpresas. En la noche del lunes, Santiago Del Moro anunció con el característico sobre rojo del programa en su mano que había una noticia espectacular.

Apenas pasada la medianoche, antes de cerrar el ciclo, el conductor reveló el misterio: En la noche del martes volverá a entrar Alfa a la casa más famosa del país.

Desde ese momento, los seguidores del ciclo y los usuarios de las redes sociales estallaron. Así, aparecieron comentarios de rechazo. “Por favor, dejen de romper todo y dejen terminar de jugar en paz a esa gente. Si realmente entra y se queda a dormir, solo beneficia a una persona y desestabiliza innecesariamente a otras. No le veo ni una a favor”, “No les dio la guita para que entre Lali ni Abel Pintos. Entonces entra Alfa. Que manga de estafadores”.

Otros, más subidos de tono en el enojo, escribieron: “De la nada, a la producción se le antoja que entre el viejo pervertido, homofóbico y gordofóbico a la casa de Gran Hermano, es una falta de respeto a los pibes que están desde el inicio y una falta de respeto al público que ya nos gastamos nuestros buenos pesos para sacarlo”.

Sin embargo, los especialistas del debate del programa trataron de poner paños fríos sobre esta decisión de la producción del ciclo y comentaron que todavía hay que esperar a ver para qué entrará el sexagenario, que seguramente sea para cumplir un rol distinto al que hacía.

Lo cierto es que dentro de la indignación general, se sumó a la protesta el exparticipante Maxi Giudice. El cordobés hizo un fuerte descargo a través de su cuenta de Instagram para dejar en claro que está en contra de esta postura y, de paso, comentar que hay diferencias entre un participante y otro.

“Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y me dejaron solamente salir por zoom. consulto a ver cuál era la consecuencia de eso porque digo ‘a ver, yo cumplo las reglas y él no, qué consecuencias tiene’, y no solo que no tiene malas consecuencias sino que lo premian, va a entrar en el programa, van a darle con el gusto, porque es algo simplemente que él quería y saben que a ellos les rinde por rating, por plata van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia y tantas cosas más que no me animo ni a decir”, comenzó hablando Maxi a la cámara mientras demostraba con sus gestos la irritación que tenía.

Y enseguida continuó con su discurso. “Terrible, un asco realmente. Espero que sea una estadía muy pasajera por mis compañeros, porque realmente los compadezco después de haber aguantado tanto, verlo entrar de nuevo a ese tipo,... Ver entrar de nuevo a ese tipo por esa puerta va a ser un infierno, pobres”, concluyó el cordobés sin mencionar el nombre de Alfa pero dando a entender que se refería al exparticipante de las bandanas en la cabeza.

Si bien aun no se sabe qué papel cumplirá Alfa adentro de la casa, se esperan repercusiones en los propios hermanitos que aun están adentro del juego. Por ejemplo, Romina, que fue su aliada en los primeros tiempos del ciclo, terminó casi sin dirigirse la palabra con Walter, y sin llegar a ese extremo, Julieta tomó partido por la exdiputada.

Hasta el momento, la única que podría alegrarse con su presencia sería Camila, pero como todavía no están definidas las jugadas y restará ver qué otras sorpresas tiene preparadas la producción de Gran Hermano.

