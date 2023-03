Axel Kuschevatzky y Cindy Teperman palpitan los Oscar y las chances de Argentina, 1985: “Elegimos creer”

Entrevista a Axel Kuschevatzky Y Cindy Teperman

“No voy a decir ese cliché, esa frase hecha de lo importante es competir. El sueño de todo el mundo no es competir; el sueño de todo el mundo es ganar”. Así, sin vueltas, el productor Axel Kuschevatzky transmite -a través de una videollamada en exclusiva para Teleshow desde los Estados Unidos- la misma sensación que todo argentino está experimentando por estas hora, en la previa de la entrega de lo Oscar.

El 24 de enero, y luego de siete años de ausencia, se confirmó que el cine nacional volvería a ser parte de la ceremonia de la Academia de Hollywood, al anunciarse que Argentina, 1985 competirá en la categoría mejor película internacional. De esta forma, el filme dirigido por Santiago Mitre, que pocos días antes ganara un Globo de Oro en la misma categoría, suma una nueva presencia en una competencia extranjera, esta vez la más importante de la industria.

Cindy Teperman, productora ejecutiva a cargo de la película que protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani, también comparte sus impresiones: “Soy fan, la veo un montón de veces desde el principio y cada vez me gusta más. Yo le decía a alguien ayer en una presentación: ‘Es que quedó bien...’. Y yo pensaba: ‘¡Qué ridícula! ¿Cómo estoy aclarando esto? ¡Claro que quedó bien! Si no hubiese quedado bien, no estaríamos acá'”.

Fue en 2019 cuando el productor y guionista Axel Kuschevatzky, uno de los ejecutivos cinematográficos más importantes de habla hispana, productor de El secreto en sus ojos, ganadora del Oscar en 2009, se asoció con Cindy Teperman, quien produjo más de 15 películas en la Argentina, España y los Estados Unidos para formar Infinity Hill, junto con Phin Glynn. Y surgió Argentina, 1985.

Tráiler de Argentina, 1985

Pero para llegar hasta acá, hubo todo un trabajo que se inició con una charla de café entre Kuschevatzky y Mitre, y las intenciones de abordar en la pantalla grande el histórico Juicio a las Juntas Militares. “Desde el inicio del proyecto lo que estaba claro era que el tema resonaba, que tenía fuerza y que generaba interés cuando le ibas contando a la gente que estamos preparando un proyecto sobre esto, primero en nuestro círculo íntimo y después a otras personas. Las reacciones: ‘¿Cómo van a hacer eso?’”, le cuenta Axel a Teleshow.

Es que como el propio Kuschevatzky aclara, resultaba muy difícil explicar por qué aún desde la ficción no había sido revisitado ese hecho. “Es una historia tan relevante para la democracia argentina, y en la medida que íbamos investigando, nos dimos cuenta de que era tan relevante también para la justicia universal: cambió la justicia en el mundo. Era como irracional que nadie lo hubiese contado antes. Digo, hay muchos libros periodísticos, pero nadie había ficcionalizado esta historia”.

Para el productor, Argentina, 1985 “le dio voz a mucha gente que durante muchos años parecía que nos habíamos olvidado de lo que habían atravesado. Y personas como Adriana Calvo de Laborde, que fue la que hizo quizás el testimonio más fuerte del juicio, pero en esa época las cámaras no tomaban de frente a los que daban los testimonios, eran una voz sin cara. Y nosotros tratamos, a través de la ficción, de darle un rostro a ese testimonio y de mostrar que estamos hablando de la experiencia de personas”.

Ricardo Darín como el fiscal Julio Strassera, y Peter Lanzani como Luis Moreno Ocampo, en una escena de Argentina, 1985 (Amazon Studios)

En la misma línea, Teperman sostiene que “por el tema, era una película potente. Y si bien el tema es trágico, fue tratado sin golpes bajos”. Como rescata Kuschevatzky, “hubo una decisión muy al principio de Santiago Mitre y Mariano Llinás como guionistas, a partir de la investigación: encontrarle el humor a algo que la gente no esperaba que tuviese humor. Y eso también fue parte de las primeras charlas: vos le decís a la gente que vas a ver una película sobre el juicio de la Junta, y lo primero que suponen es que van a sufrir durante dos horas y media”.

“El humor era una puerta de entrada muy interesante -destaca-. Entre otras cosas porque era completamente inesperado para la audiencia que suponía que iba a ver un tipo de película. El tipo de humor que la película tiene no trivializa el hecho, ni te hace pensar que lo que estás viendo es menos importante”.

Sin embargo, estamos ante algo mucho más grande que un simple ejercicio de memoria sobre los horrores del Proceso. “Si pensamos que la película habla solo sobre la dictadura cívico militar, la achicamos un poco. Es una película más sobre la fragilidad de la democracia y la necesidad de defender la democracia por la vía jurídica. Es una película sobre cómo todo el mundo tiene que rendir cuentas, que nadie está exento de rendir cuentas. En algún lugar, Argentina, 1985 habla sobre qué hacemos con el abuso de poder”.

Lo que más los sorprendió fueron las repercusiones que la película consiguió fronteras afuera. “Nos decían: ‘En mi país pasó tal cosa y esas personas nunca fueron juzgadas’. En España nos lo decían con los crímenes del franquismo, nos lo decían venezolanos con situaciones más recientes. Latinoamérica es muy presente. De la misma manera que los norteamericanos nos dicen que esta película sirve porque Trump tiene que ser juzgado por lo que pasó hace dos años, en el ataque al Capitolio. Y más allá del resultado de un juicio específico lo que les pasa con la película es este planteo: ¿qué haces cuando algo se percibe como abuso de poder?”.

Cindy Teperman, productora de cine y co-responsable de la película, fue elegida una de las mujeres del año 2022

“También es muy importante como educación para los chicos -indica Cindy-. Hay chicos que nunca supieron de esta parte de nuestra historia y acompañaban a los papás, justamente porque puedes pasarlo bien en ese tiempo también sin ver cosas tremendas. Me dicen: ‘¿Por qué no la llevan a las escuelas? Los chicos tienen que saber’. Acercó mucho a gente que no sabía nada de otra generación a nuestra historia”.

Todo eso funcionó como una señal: “Cuando empezamos a ver el éxito que esto iba a tener, la reacción del público y de la gente y de los chicos, los adolescentes, ahí es cuando se empezó a tomar dimensión de todo lo que podía generar esta película”, recuerda la productora.

Argentina, 1985 fue más allá, y generó la reacción de figuras tan disímiles como reconocidos realizadores de cine o estrellas de la talla de Leo Messi y Michael Buble, pasando por Ricky Martin, entre muchos otros. “Es muy fuerte cuando estás acá, en Los Ángeles -cuenta Axel-, y te cruzás en eventos con gente que admiraste toda tu vida, que viste sus películas, que estudiaste lo que hacían, y te agarran la mano y te dicen: ‘Amamos a tu película’, o ‘Cómo me pegó la película’. Puedo decir que J. J. Abrams le escribió una carta hermosa a Santiago Mitre, Kate Blanchett se le tiró encima a Ricardo Darín para decirle cuánto le gustaba la película y su actuación. Son esas cosas que podés fantasear, pero no calcularlas”.

Axel Kuschevatzky. En abril, junto con Cindy Teperman estrenan La Extorsión, un thriller con Guillermo Francella. Y en la BBC, la tercera temporada de la inglesa Staged, con Michael Sheen y David Tennant. Y más: los filmes Amor es amor, película que hicieron en México con Rob Schneider; El aroma del pasto recién cortado, de Celina Murga; y Bonded, una película que se rodó en la frontera entre Estados Unidos y México. "Estrenamos entre seis y ocho películas anuales", dicen

“Yo me he encontrado con gente en España, en Madrid o en Londres, y hablaba de 1985 y prácticamente la habían visto todos. Y a todos les gustó en todas partes. Es increíble”, agrega Cindy.

Desde las 21 horas del próximo domingo tendrá lugar la 95ª edición de los Oscar. En el rubor mejor película internacional, Argentina, 1985 competirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica; EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda. “En la Academia nos dicen que es la categoría más fuerte en años, y para muchos, es la más fuerte de todas las categorías, la que tiene mejores películas. Es un poco intimidante. O sea, resulta totalmente interesante”, dice Axel.

Para el productor, “llegar allí no fue nada fácil. 92 países mandaron películas y quedaron cinco. Y estoy seguro que esa lista de 92 no está llena de películas buenas, sino de grandes películas. Y es verdad que estar en ese grupo de nominadas le genera a la película una visibilidad enorme, y hace que mucha gente que antes ni la hubiese visto, la vea. Para lo que nosotros buscamos que es esta suerte de construcción colectiva de la memoria a la que hacíamos referencia antes, el hecho de que tanta gente en todo el mundo la pudiese ver es muy emocionante. Tiene que ver con esta idea última de la película: nos une como sociedad”. “Es una película que nos da orgullo. Es un lindo grupo humano también el que se armó”, cuenta Cindy.

Pero, ¿qué sucede una vez que la película queda nominada? “No existe el lobby de los Oscar -aclara Kuschevatzky-. No hay forma de hacer que la gente te vote si no te quiere votar, no hay forma de convencer a nadie. Lo que sí se hace es campaña, que tiene un solo objetivo: que la gente sepa que la figura existe. Después, que la vean y voten lo que se les ocurre. Finalmente, votan a la película que más les gustó o la que se acordaban. Entonces el objetivo de que vean las cinco películas antes de votarlas tiene que ver con esta búsqueda de que las películas peleen desde un mismo lugar”.

Los afiches de las nominadas al Oscar en la categoría de mejor película internacional: “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente”) de Alemania, "Argentina, 1985" de Argentina", "Close" de Bélgica, "Eo" de Polonia y “An Cailín Ciúin” ("The Quiet Girl") de Irlanda. (Netflix/Amazon/A24/Sideshow y Janus Films/Super vía AP)

“De las ocho películas que Argentina tuvo nominadas al Oscar, cuatro están protagonizadas por Darín. Algo quiere decir... Que como mínimo, no solo que es un gran actor sino que además sabe elegir -enaltece Axel-. Pero más allá de eso, lo que empieza a pasar a partir de una nominación es que sos lindo hasta la entrega. Y si la película gana, sos lindo hasta que el año siguiente que miren a otra persona. Nunca sos lindo eternamente. Sos lindo por un rato”.

¿Qué se puede esperar para el domingo? Ante todo, mucha calma. “Me siento súper feliz, me encanta todo el trabajo que estamos haciendo. Prefiero no ponerle expectativas y que sea una sorpresa. Sé que las otras películas son potentes, entonces estoy con mucha alegría, mucho nervio, pero con un poquito de esperanza”, afirma Teperman.

“Como bien dice Cindy, a esta altura nada depende de nosotros. Vamos con mucho amor porque tenemos mucho por la película, y con mucha humildad porque realmente nos parecen brillantes las otras películas nominadas. Nada de lo que pase va a cambiar la calidad de ninguna de esas cinco películas, todas van a seguir siendo buenas pase lo que pase. Por supuesto: todos elegimos creer”, dice Kuschevatzky.

Y de nuevo, esta sensación suya le pertenece a todo un país.

Argentina, 1985

