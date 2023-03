La emoción de Marcelo Tinelli por el debut de su hija Juanita como modelo en París

El debut de Juana Tinelli como modelo en París (@noirkeininomiya)

A dos semanas de haber llegado a París, Juanita Tinelli debutó como modelo: la joven de 20 años viajó a la capital francesa para instalarse allí y probar suerte en las pasarelas más importantes del mundo de la moda. Y claro está que lo logró: debutó en el desfile de una exclusiva marca que mostró sus diseños en la Semana de la Moda, que comenzó el 27 de febrero y termina el 7 de marzo.

La hija de Marcelo Tinelli llegó a la ciudad unos días antes para ponerse a disposición de la agencia Metropolitan Models Group, que la contrató durante su estadía en Francia, a donde viajó para probar suerte en la carrera que eligió para su futuro. Si bien no sabe cuánto tiempo se quedará allí, o si viajará a otra ciudad a seguir trabajando, hasta el momento el balance de Juanita es más que positivo. Y así quiso dejarlo expresado en sus redes sociales cuando compartió su primera foto como modelo de pasarela en la Semana de la Moda en París: desfiló en la colección otoño-invierno 2023 de la marca Ninomiya, del diseñador japonés Rei Kawakubo.

Juanita compartió una de las fotos foto en su cuenta de Instagram y su padre fue uno de los primeros en compartir su alegría al ver que su hija está cumpliendo su sueño. “Qué emocionado estoy de verte desfilar en el Fashion Week de París, hermosa y amada Juani. Se cumplió un gran sueño para vos. Y lucir la ropa de Ninomiya es increíble. Te amo y te admiro”, escribió el histórico conductor de ShowMatch.

Su hija replicó aquel mensaje y agregó: “Estoy soñando. Te amo”, y su padre hizo lo propio y compartió sus emociones a flor de piel. “Uff, muy, muy fuerte”. Es que Tinelli vive a la distancia el debut de su hija menor como modelo ya que ella viajó sola en una primera instancia, y él tiene planeado ir a visitarla, para que así sea más corto el tiempo que estén sin verse mientras la joven viva allí.

Otra de las pasadas que hizo Juanita Tinelli mostrando la colección otoño-invierno 2023 de Ninomiya (@noirkeininomiya)

Juanita Tinelli planeó este viaje durante más de un año. En marzo 2022 fue el propio conductor quien lo anunció a través de sus redes sociales. “Juani está como modelo de una reconocida agencia y por ahí nos da una sorpresa y se nos va unos meses a vivir a Nueva York (Estados Unidos) o a París (Francia)”, dijo por ese entonces en un video que grabó a sus seguidores que le consultaron sobre el futuro de sus hijos.

La modelo, por su parte, se había referido al importante paso que daría en su carrera internacional, luego de haber desfilado y realizado campañas para marcas argentinas entre las que se destacó Ginebra, de su hermana mayor, Micaela. “Estoy muy contenta. Por ahora es ir. El modelaje es estar ahí. No sé si me voy a quedar o volver. Estoy viendo, pero creo que va más por Francia. Me pone nerviosa estar en la pasarela, pero son nervios lindos. Me encanta, lo disfruto mucho”, dijo en una entrevista con LAM.

Su madre, en tanto, también se mostró contenta por ver que su hija avanzaba en sus metas: “Yo estoy feliz. Tiene todo para crecer. No sé si se va a quedar a vivir, esto es de a poco. Va a probar”, dijo Paula Robles también en el ciclo que actualmente conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

El ida y vuelta de Marcelo Tinelli y su hija Juana en Instagram luego de su debut como modelo

Seguir leyendo: