Juanita Tinelli habló de su futuro laboral y contó cómo ve a Marcelo tras su separación de Guillermina Valdés

Juanita Tinelli habló sobre su futuro como modelo y contó cómo lo ve a su papá después de la separación (Video: "LAM", América)

A pesar de ser la hija de uno de los hombres más famosos de la televisión, Juanita Tinelli tiene un perfil muy bajo. Recién hace muy poco tiempo se la vio en eventos públicos y fue estrictamente por compromisos laborales: es que la joven decidió que quiere dedicarse a modelar y por eso estuvo incursionando en algunos desfiles de las marcas más importantes, en donde también recibió el apoyo de sus padres, Marcelo Tinelli y Paula Robles. Y quizás demostrando una vez más la gran relación que los une, es que ella también estuvo presente en la vuelta de su madre a la actuación.

Justamente fue en el estreno de la obra que protagoniza Robles, La légende secrète de Roméo et Juliette, donde Juanita no pudo esquivar las cámaras de LAM (América) y dio su primera nota en televisión. “Me voy a ir a desfilar a Europa, estoy muy contenta”, anticipó. Y continuó: “Me pone nerviosa estar en la pasarela, pero son nervios muy lindos. Me encanta, lo disfruto mucho”. En tanto, descartó la posibilidad de dedicarse a la actuación y al baile. “Bailar bailo cuando salgo con mis amigas”, acotó divertida. Además, aseguró que todavía no tiene bien definido el país en el que desembarcará con su carrera, pero vaticinó que Francia es una opción fuerte.

En el plano personal, confesó que está viviendo con su mamá, pero que tiene una gran relación con ambos. “Somos muy unidos”, aclaró, y también contó que está viendo Canta conmigo ahora, la nueva apuesta de su padre en El Trece. Por otro lado, habló sobre la convivencia de Marcelo con su primo Luciano El Tirri: “No quiero que se vaya nunca más, todos los días es una fiesta, es muy divertido. Vivimos riéndonos, charlando. Es pura risa”.

Consultada sobre su situación sentimental, comentó: “Estoy soltera”. Y por último, se refirió a cómo ve anímicamente al hombre de Bolívar tras su separación de Guillermina Valdés: “Lo veo re bien. No sé si se va a volver a poner de novio, yo igual lo veo muy bien así, lo veo contento”.

Juanita y Francisco fueron a apoyar a Paula Robles en su vuelta a la actuación (RS Fotos)

En la obra, escrita y dirigida por el francés Redha Benteifour, Paula encarna a Julieta y trabajan también Geoffrey Ploquin, Pablo Fermani y Nicolás Miranda poniéndole el cuerpo a sus diferentes Romeos. La acrobacia, que representa a la muerte, está a cargo de Germán Cabanas. Y el espectáculo cuenta, además, con dos músicos en escena: Juan Hernandez Buendía en chelo y Gastón Poirier en sintetizador.

Además de los familiares y amigos de la bailarina, dijo presente en la sala el prestigioso actor Peter Lanzani, quien aprovechó para saludar a Paula en el camarín. El mayor de sus hijos, Francisco, fue el encargado de registrar los mejores momentos del espectáculo a través de su teléfono celular. Y, tras el aplauso final, él y su hermana corrieron para fundirse en un sentido abrazo con su madre.

La légende secrète de Roméo et Juliette es un cuento sobre la existencia humana, una reflexión sobre la vida y la muerte, en la que la decisión personal de vivir lo que representa el “yo profundo” se transforma en un combate y en la búsqueda de la felicidad. El firme deseo de vivir el amor que une a Romeo y Julieta los empuja a ir tras el camino de sus propias vidas, sin obligaciones, con el único deseo de ser libres, deshaciéndose de la influencia de sus familias, de su ciudad, de la sociedad y hasta de su propia leyenda.

SEGUIR LEYENDO: