El conmovedor posteo de Maru Botana en el día en que su hijo Facundo cumpliría 15 años

Maru Botana recordó a Facundo

El 21 de septiembre de 2088, Maru Botana recibía la peor noticia de su vida. Su hijo Facundo, de apenas seis meses de edad, había fallecido por muerte súbita. En ese momento, la repostera se encontraba de vacaciones junto a su marido, Bernardo Solá, y el resto de sus hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía y Santiago, por lo que el bebé había quedado al cuidado de su abuela, Susana. Así que el sentimiento de angustia fue todavía mayor.

Maru, sin embargo, siguió abocada a su familia. Y tiempo después se convirtió en mamá de Juan Ignacio e Inés. No obstante, nunca pudo superar el dolor por la pérdida de su hijo, a quien recuerda en cada aniversario. Y, este domingo, recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarse una sentidas palabras en el día en que hubiera cumplido 15 años.

“Feliz cumple amorcito, hoy es tu día , nuestro día. En este día festejamos el poder haber seguido y poder sentirme más liviana. Era así la consigna, y aquella mochila de piedras, cada año se lleva mejor, y estás en mi siempre. Facu hoy quiero postear una foto de un blog que inventó un chico que no conocí aun, y me encantaría conocer. Alguien que ese mismo día que te fuiste, lo publicó y ayudo a conectarme con todos y que me escriban para ayudarme”, comenzó diciendo el el posteo.

Y siguió: “Esta semana en particular, sé que estoy distinta, que las cosas me cuestan más y que tu falta me hace un stop. Pero creo que vos especialmente me mandás una semana con todo para que no pueda quedarme en lo triste sino ir por la alegría. Esos días me enviaste sobre todo momentos de mucho amor de mi gente, de los que están ahí siempre. Eso me impresiona mucho, porque a pesar de que en estos días mi corazón está triste, el amor de todos en distintas situaciones me ayudo mucho”.

Botana terminó su homenaje, al que llenó de emojies de corazones, diciendo: “Te extraño muchísimo y hoy especialmente que recuerdo todo tu nacimiento, las ganas de abrazarte me hacen emocionar, pero pude, pudimos y eso es lo más. Nos dejaste mucho Facu, y hoy especialmente entiendo que estuviste poquito, pero tu vida en nuestra familia dejo un huellon. Sobre todo el amor que dejaste en la familia nos hizo seguir y no bajar. Este es mi festejo de 15, agradecer y tenerte siempre en mi”.

El desgarrador mensaje de Maru Botana

“Siempre en mi vida desee tener hijos fuertes, independientes y felices. Y es lo que quiero”, había contado Maru hace algunos días en una entrevista que concedió para Si pasa, pasa, en Radio Rivadavia. En esa nota, la repostera había contado que su hija Lucía, de 21 años, estaba en Hawaii. “Se quedó como cuatro meses y ya es el segundo año que lo hace. Va a trabajar de empleada doméstica. Y ella está feliz”, dijo.

Y contó que ya había vivido la experiencia de tener a un hijo viviendo en el exterior con el mayor. “A Agus le agarró la pandemia cuando estaba en Bélgica y no sabía cuándo iba a poder viajar. Estaba solo en un departamento. Y yo le dije: ‘No vuelvas’. Así que se fue a Barcelona y se quedó ahí”, dijo. Y agregó: “Con todo lo que viví, yo ya no le tengo miedo a nada. Para mí, las situaciones hay que vivirlas. Yo todo lo que tengo me lo gané y me costó. Y soy muy de vivir lo que me tocó”.

Seguir leyendo: