El crudo testimonio de Miguel Ángel Cherutti sobre sus hijas viviendo en el exterior: “Los pibes no tienen futuro acá”

Miguel Ángel Cherutti habló del dolor que siente porque sus hijas viven en el exterior

En Es por ahí (América) desarrollaban uno de los temas del día: la amenaza narco a Lionel Messi en uno de los supermercados que tiene en Rosario la familia de su esposa, Antonela Rocuzzo. Además de la violencia del hecho, sirvió como disparador sobre la decisión que toman algunos jóvenes de emigrar por la inseguridad. Y porque esto podría influir directamente en la posibilidad de que el astro del Paris Saint-Germain juegue algún día en nuestro país con la camiseta de Newell’s.

Invitado al living del programa, Miguel Ángel Cherutti aportó su propia experiencia al respecto. El cómico fue víctima de un recordado hecho de inseguridad y también expresó los sentimientos que le provocan que dos de sus hijas estén viviendo en el extranjero y que su hijo adolescente piense en tomar el mismo camino.

“¿Qué pasa cuando los chicos se van del país?”, preguntó el conductor, Nico Magaldi. “Es complicado”, replicó el cómico y aseguró que no hubiera preferido que no se fueran. “Hay que dejarlas ir. Cuando una persona te dice ‘papá, no consigo trabajo...’. Si estudié y no consigo trabajo en mi país, me tengo que ir afuera”, reflexionó. “Hoy los pibes tiene ese problema: estudian y no tienen futuro acá, a no ser que entren a lugares por contacto”, añadió. Y en este sentido, manifestó que Santino, su hijo de 19 años, y estudiante de proyectos digitales, también proyecta un futuro lejos de la Argentina.

Miguel Ángel con sus hijas Bianca, Antonella y Luján

El actor contó que Luján se fue con pasaporte europeo, cuando tenía 17 años, y consiguió trabajo en una conocida tienda de ropa. En tanto Bianca ya tiene la residencia y ambas están en pareja. “Anto es la que está en Buenos Aires y me ayuda con todo. Ella es muy parecida a mí, extraña mucho, es muy familiera”, reveló. Y agregó que si bien es doloroso, no pudo evitar que emigraran. “No es fácil, ¿pero le vas a decir que no? No les podés cortar las alas”, razonó. Y en base al futuro, se mostró optimista a un eventual regreso. “Yo creo que en algún momento mis hijas van a volver”.

Durante la entrevista, Cherutti reconoció tener miedo ante la situación de que sus hijas vivan en el exterior: “Hablo con ellas todos los días”, aseguró. Y explicó por qué nunca consideró irse del país. “Con mi carrera es complicado. O buscar algo paralelo, como cantante, es complicado. Lo pensé pero no encontré qué hacer. Y hay que tener la cabeza bien, fría. Cuando te dicen ‘afuera te va a ir muy bien’ no es fácil, y el arraigo no lo quiero perder. La idiosincrasia es muy distinta en donde sea”, afirmó, aunque admitió que en algunos momentos le hubiera gustado irse.

Migue Ángel Cherutti y Bianca compartiendo escenario (Negro Luengo)

“Nuestra generación está acostumbrada a todo lo que nos pasó, más cuando pasás los 60 años”, reflexionó. Y expresó los contrastes que se dan en el país y que gracias a su trabajo pudo conocer. “Cuando hacés 150 kilómetros cambia todo. Me ha pasado de ir a trabajar a lugares donde la gente tiene laburo, la gente todavía toma mate en la vereda con la puerta abierta. San Luis me sorprendió lo bien que está, las autopistas. También hay que analizar que no todo está podrido. Tenemos un problema grande, que es la delincuencia y la droga, pero no en todo el país”, afirmó.

Y respecto a la inseguridad, recordó el robo que sufrió en su casa de San Isidro, en 2003: “Te sentís indefenso, es feo que te hayan violado tu intimidad. Hasta las alfombras arrancaron”, evocó. Fueron cinco meses con un auto de custodia policial. “Y no me fui del barrio, dije ‘yo me quedo acá, me costó comprar la casa’. sí empecé a cuidarme de otra manera, no pasa solo por el vidrio polarizado del auto, daba la vuelta a la manzana antes de entrar a mi casa”, graficó.

Miguel Ángel Cherutti y su hija Antonella durante su casamiento (RS fotos)

Seguir leyendo: