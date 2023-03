Duras declaraciones de Nico Occhiato contra Nati Jota tras su polémica salida: “No me la quiero cruzar más”

Nico Occhiato contra Nati Jota (Video: Luzu TV)

“Un ciclo que se terminó para mí”, así había graficado Nati Jota lo sucedido tras su renuncia a Nadie dice nada, el programa que se emite por Luzu TV, comandado por Nico Occhiato. Así las cosas, la influencer dejó atrás más de dos años de salidas al aire en lo que incluso se transformó en una nominación y posterior galardón como Mejor conductora femenina de radio en los premios Martín Fierro Digital Nativo.

“Eh, bueno, parece un chiste encima. Me está latiendo el corazón; estoy nerviosa. ¡Qué tarada!”, empezó diciendo ella la jornada en que anunció su desvinculación, para que luego Occhiato, visiblemente afectado por la situación, le diera el pie para dar a conocer la noticia. Y siguió: “Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie dice nada, por Luzu. Ya lo saben todos los que están acá”.

“Cuando gané el Martín Fierro no pude explicar bien lo que quería decir porque estaba nerviosa, pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y que este premio lo tenía porque me podía lucir por contraste, quería decir que no hubiera podido mostrar lo que soy o lo que quería decir si no hubiera tenido a mis compañeros diciendo lo que ellos tenían que decir. Yo me encontré conociéndome a mí misma y pudiendo mostrar lo que opino y lo que pienso gracias a que cada uno de ustedes dijo lo que pensaba y a mí eso me enriqueció un montón”, explicó la influencer.

Tras el anuncio, mucho se habló respecto de qué era lo que realmente la había hecho tomar esa decisión, por lo que ante las cámaras de Socios del Espectáculo relató que “hablé con Nico hace unos días, como una semana y pico de algo que yo venía pensando, tiene que ver con una sensación mía de haber dado lo máximo que podía dar en un lugar. Lo siento como el fin de un ciclo, peo la verdad es que fue en las mejores condiciones”.

Luego volvió a aclarar que “fue una decisión ciento por ciento mía, cuando lo comenté con Nico se sorprendió, como todos se sorprendieron. Yo me sentía mega cómoda, sentía que me iba a poder quedar un millón de años si era por ellos y por mí también, pero fue algo que me empezó a pasar adentro de ciclo terminado y de que fue muy intenso y muy hermoso y me parece lindo poder irse no a tiempo, sino antes de que yo me marchite. Tenía ganas de hacer cosas nuevas, que de hecho no es que tengo algo puntual, y me resulta atractivo pero a la vez me da miedo”.

Sin embargo, tras esas declaraciones, quien volvió a referirse a la salida fue el propio Occhiato, quien consultado por un seguidor del programa que afirmó extrañar a Nati, el conductor aclaró que “le mandamos un beso a Nati que ya no está entre nosotros”. Rápidamente, Flor Jazmín Peña consultó “¿murió?”, a lo que recibió como respuesta un terminante: “Sí, para nosotros sí”.

Peña intentó ahondar más en el tema y preguntó cómo había quedado el vínculo entre ambos, a lo que Occhiato aseguró que “no hablé más con Nati, no crucé más palabras”. Tras ello, la joven elucubró que como Nati se iba a encontrar en una fiesta, el conductor prefirió no asistir al mismo evento, ante lo que él, sin inmutarse, aclaró que “no me la quiero cruzar más”.

