Sorpresiva renuncia de Nati Jota a Luzu TV: la palabra de Nico Occhiato y quién será su reemplazo

“Un ciclo que se terminó para mí”, así graficó Nati Jota lo sucedido tras su renuncia a Nadie dice nada, el programa se se emite por Luzu TV y que comanda Nico Occhiato. Así las cosas, la influencer deja atrás más de dos años de salidas al aire, en lo que incluso se transformó en una nominación y posterior galardón como Mejor conductora femenina de radio en los premios Martín Fierro Digital Nativo.

“Eh, bueno, parece un chiste encima. Me está latiendo el corazón; estoy nerviosa. ¡Qué tarada!”, empezó diciendo ella el pasado lunes para que luego Occhiato, visiblemente afectado por la situación, le diera el pie para dar a conocer la noticia. Y siguió: “Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie dice nada, por Luzu. Ya lo saben todos los que están acá”.

“Cuando gané el Martín Fierro no pude explicar bien lo que quería decir porque estaba nerviosa, pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y que este premio lo tenía porque me podía lucir por contraste, quería decir que no hubiera podido mostrar lo que soy o lo que quería decir si no hubiera tenido a mis compañeros diciendo lo que ellos tenían que decir. Yo me encontré conociéndome a mí misma y pudiendo mostrar lo que opino y lo que pienso gracias a que cada uno de ustedes dijo lo que pensaba y a mí eso me enriqueció un montón”, explicó la influencer.

Tras el anuncio, mucho se habló respecto de qué era lo que realmente la había hecho tomar esa decisión, por lo que ante las cámaras de Socios del Espectáculo relató que “hablé con Nico hace unos días. como una semanba y pico de algo que yo venía pensando, tiene que ver con una sensación mía de haber dado lo máxximo que podía dar en un lugar. Lo siento como el fin de un ciclo, peo la verdad qu een las mejores condiciones”

Luego volvió a aclarar que “fue una decisión ciento por ciento mía, cuando lo comenté con Nico se sorprendió, como todos se sorprendieron. Yo me sentía mega cómoda, sentía que me iba a poder quedar un millón de años si era por ellos y por mí también, pero fue algo que me empezó a pasar adentro de ciclo terminado y de que fue muy intenso y muy hermoso y me parece lindo poder irse no a tiempo, sino antes de que yo me marchite. Tenía ganas de hacer cosas nuevas, que de hecho no es que tengo algo puntual, y me resulta atractivo pero a la vez me da miedo”.

Nico Occhiato, por su parte, explicó que “la realidad es que fue una decisión de ella, lo contó la semana pasada y decidimos que sea este miércoles el último programa. Si viste cómo lo contó, estamos todos movilizados porque es una amiga y parte del grupo. No es algo liviano y tenemos la responsabilidad de comunicarlo de una forma que no sea un bombazo para la gente que nos consume”. Respecto de Momi Giardina, el futuro reemplazo, aclaró que “es parte porque ha venido un montón de veces y tuvo su programa los fines de semana que estuvo hast el año pasado, que este año no retomamos, pero que tendríamos que tener una reunión para ver si lo vuelve a hacer”.

Finalmente quien también se refirió al tema fue Momi, quien destacó que “durante tantos años la peleé y medio que fracasé, y ahora como que me vino todo junto. La amo a Nati, a todo el equipo y somos como una gran familia ensamblada donde soy la más grande”. Respecto de cómo fue el pedido, aseguró que “al toque le dijo que sí” y que a menos de 24 horas de haber recibido el ofrecimiento lo aceptó.

Cabe señalar que la semana pasada, la actriz Cande Molfese tuvo su última transmisión en Antes Que Nadie, el programa matutino conformado por Diego Leuco, Mica Sanchéz y Martín “El Trinche” Dardik. La actriz también aseguró que le había costado mucho tomar la decisión, pero contó que le había surgido una nueva oportunidad que no le permitía seguir en en el ciclo, por lo que desde este lunes su lugar fue ocupado por su colega Yoyi Francella.

