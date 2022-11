La palabra de Belu Lucius sobre su desvinculación del canal de Nico Occhiato

Belu Lucius

Desde agosto, Belu Lucius se convirtió en una de las figuras del programa Red Flag que sale por Luzu TV, el canal de Youtube de Nico Occhiato. Sin embargo, no duró demasiado y en las últimas horas se supo que la ex Masterchef ya no forma parte de la emisora.

En las últimas horas, se filtró un presunto chat entre ella y un seguidor en el que ella develaba: “Me fueron, que es diferente. No todo lo que brilla es oro, ellos me hicieron decir que yo tenía otros proyectos”.

En diálogo con Teleshow, la influencer se refirió a su salida del ciclo que compartía con Grego Rosello, Tuli Acosta y Agustín Franzoni: “Me desvinculé por una cuestión artística y que yo en enero viajo a Necochea con mi familia, ellos ya lo sabían desde el inicio pero necesitan a alguien que sea parte del equipo y viaje con ellos a hacer el programa a Pinamar”.

Algo similar dijo el ex Combate Nico Occhiato en diálogo con Socios del Espectáculo: “Es una decisión artística de la producción del programa, no estoy detrás de todos los programas pero es una decisión artística mas que nada porque Belu se iba todo enero de vacaciones y el programa necesitaba a alguien presenta porque la idea es salir desde la Costa en verano”.

Nico Occhiato hablo de la desvinculación de Belu Lucius de Luzu TV (Socios del espectáculo. El Trece)

“Fue la producción la que habló con su mánager un par de días antes. No estoy al tanto (de los detalles) pero sabía que iba a pasar. Hablé con ella y estaba todo bien. Tantas faltas hacían que el grupo no se solidifique”, dijo y reiteró que fue una “decisión artística”.

Hace unos días la actriz y hermana de la ex El Hotel de los Famosos, Emily, se hizo un retoque estético y compartió el proceso en las redes sociales. “Hace muchos años que yo vengo averiguando por el tema de la papada. Lo mío es hereditario y cada vez era más pronunciado, ya de costado tenía cada vez menos cuello. Me acuerdo que fui a una dermatóloga que me dijo que hay unos hilos tensores, que muchas mujeres también los usan para las mamas. Era mucha la impresión”, contó.

Luego continuó: “Lo mío era hereditario de mi viejo y la parte de su familia. Y mirá que probé de todo: ejercicio, la lengua en el paladar, sacar el cuello del mentón. Y encima el uso del celular no es algo que beneficie”.

“Hay gente que tiene incomodidades con su cuerpo. Y si las puede tratar y sin que su salud corra ningún riesgo, está muy bien. Hay gente que se implanta pelo, que se pone tetas, que se hace una rinoplastia. Bueno, yo tenía un tema con la papada. Y esto que me pasó a mi, yo que se también le pasa, aparte de a muchas mujeres, a muchos hombres porque es una de las intervenciones más pedidas por hombres”, había explicado. “A un mes de la cirugía, la mejor decisión fue hacerlo”, escribió en las últimas horas la influencer muy feliz con los resultados de la intervención.

A mediados de este año, ella y su familia vivieron un momento incómodo cuando las repercusiones del paso de su hermana por el reality de El Trece, El Hotel de los Famosos fueron tan fuertes, que fueron víctimas de ataques en las redes sociales. “Yo hago humor justamente para romper con eso. Hago reír con todo lo que puedo, porque sé que la risa contagia más risa. Y sé que el odio también contagia más odio. Es una situación que no me gusta, la veo y me da mucha tristeza. Pero sé que vamos a salir adelante, porque somos una familia muy unid. Fue una tristeza porque llegaron amenazas de muerte a mis hijos”, dijo en ese momento a Intrusos.

Seguir leyendo: