Carmen Barbieri reveló que debe volver al quirófano: “Tengo miedo”

Carmen Barbieri comento en su programa "Mañanisima" que mañana debe volver a operarse

Carmen Barbieri ha superado varios problemas de salud, como cuando se contagió covid y debió permanecer internada durante 40 días, de los cuales 20 estuvo en coma farmacológico. “Ahora me doy cuenta lo mal que estuve. Estuve cerca de la muerte de verdad. Yo pensé que estaba grave, pero el médico me decía: ‘Estabas en estado crítico, que es más que grave. Pero sos una leona como luchaste’”, había revelado tras su recuperación.

Este lunes, la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) expresó su preocupación porque debe volver a pasar por el quirófano. “Mañana no vengo (al programa), me hago un estudio y tengo un cagazo. De la mano del médico de Federico me hago una endoscopia y una colonoscopia. Eso se hace en quirófano”, explicó la diva sobre los estudios médicos que deberá realizarse este martes al mediodía.

Además, la mamá del actor Federico Bal aseguró que se trata de un chequeo recomendado por sus médicos: “La última vez que me lo hice tenía 24 años. Una vez cada tanto hay que hacerlo”. Luego, agregó: “Hay que hacerlo más seguido, pero tengo un poco de miedo”.

Barbieri quiso minimizar el asunto y afirmó que era “una pavada”, pero expresó su temor de entrar al quirófano para que le pongan anestesia. “Es leve y la anestesia es para que no moleste ni duela. Fede me dijo ‘no hagas tanto escándalo que me lo hago a cada rato’”, manifestó.

El año pasado, a mediados de diciembre la conductora tuvo que ser internada de urgencia cuando sufrió un accidente en la calle y se lastimó el hombro. “Está en una clínica haciéndose estudios porque se cayó en la calle, y no es la primera vez”, detalló Andrea Taboada en LAM (América). “Parece que se golpeó muy fuerte el hombro y están viendo si no está dislocado”, advirtió. Acto seguido, Estefi Berardi, que es compañera de Carmen en el programa Mañanísima, confirmó que la conductora tenía el hombro fuera de lugar.

Luego, un día después desde el programa de Carmen, Pampito Perello Aciar y Berardi, sus panelistas, ampliaron la información sobre el estado de salud de la conductora. “Carmen tuvo un accidente doméstico en la vía pública cuando salió a pasear a su perrito. Cuando terminó el programa llegó a su casa, fue hacer la compra, sacó a su perro y este hizo que ella se caiga en la calle. Está internada y tiene el hombro dislocado”, comunicaron.

Si bien estuvo muy dolorida, le acomodaron el hombro en el quirófano y fue la propia Carmen quien le envió un video a su prima explicando la situación. “Me caí de rodillas porque me llevé puesta una baldosa. Me iba a levantar, pero el perro me tiró para adelante con la correa”, había indicado. A su vez, también contó cómo se había dado la situación en la que también estaba su perro. “Me llevé por delante una baldosa de la vereda. Cuando vio que me caí de rodillas, él se asustó y tiró para correr. Yo lo tenía agarrado con el brazo, pero me dio un tirón tan grande que yo intenté agarrarlo y me saqué el brazo”, concluyó en el audio.

