Revelan que Pampita Ardohain y Nicole Neumann se negaron a participar juntas de Los 8 escalones

Pampita y Nicole Neumann se negaron a participar juntas de Los 8 escalones: ¿Otra vez en pie de guerra? (Foto: Archivo)

La rivalidad entre Pampita Ardohain y Nicole Neumann viene de los años 90, cuando las dos siendo muy jóvenes disputaban por el primer lugar en las pasarelas de los desfiles del mítico peluquero Roberto Giordano y pertenecían al staff de modelos de Pancho Dotto.

Por esos años, la morocha y la rubia, como las solían llamar, empezaban a hacerse un lugar destacado dentro de las modelos más top del país. En el caso de Nicole, por su altura y porte distinguido, se lanzó enseguida a la alta costura, mientra que Carolina se destacaba por su rostro y su cuerpo en campañas comerciales.

Sin embargo, los desfiles del peluquero aglutinaban a las modelos más diversas por sus características y hasta popularidad. Tanto fue así que Pinamar, Mar del Plata y Punta del Este las reunía en cada temporada de verano y desde esa época se empezaron a conocer las peleas entre ellas.

A Pampita, un grupo selecto de modelos la apodo “la muqui”, o “mucamita” porque, según ellas, la modelo pampeana cobraba por horas, a diferencia del resto que cobraba un monto fijo por cada evento. Lo cierto es que Pampita desde aquel momento despertaba celos entre sus colegas y por eso se convirtió por esos años en el blanco de las burlas.

Años más tarde, Pía Slapka dijo a través de su cuenta de Instagram, en un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores, que nunca diría quién le puso ese apodo a Carolina, pero que seguramente haya sido porque muchas personas le tenían envidia.

El misterio nació a partir de una nota que Matías Martin le hizo a Julieta Prandi en las medianoches de América hace ya más de 15 años. Aquella vez, entre sonrisas y miradas cómplices, la modelo que hoy está de novia con Emanuel Ortega dio a entender que a Pampita le decían Muqui o mucamita.

Desde ahí salieron a circular los nombres de las autoras del despectivo sobrenombre, entre ellas Nicole Neumann y Julieta Prandi. Y a pesar de haber transcurrido los años y mucha agua bajo el puente, Pampita invitó a su programa Pampita OnLine a Prandi. “¿La que puso el apodo ‘Muqui’ a Pampita fue Nicole (Neumann)?”, le consultó Ángeles Balbiani a la rubia, mientras Carolina la miraba atenta.

“Sí. Y está bueno que lo aclaremos. Ya lo contó, por eso me animo a decirlo. No creo que ella lo haya hecho con la intención de lastimarla”, dijo Prandi, desmintiendo ser la autora intelectual del mote que persiguió a su colega durante años en los desfiles.

En ese momento, la que salió al cruce fue Nicole quien llamó a Prandi como “falsa y sin códigos”. “Sigo sosteniendo yo no puse ningún apodo, se lo decían la verdad casi todas las chicas en los backstage. Si alguna vez lo usé, no fui yo el que se lo inventó. ¿Si lo usé?, puede ser, como todas, ¿y por qué?, porque la verdad nadie tenía mucho cariño por ella porque no se comportaba como buena compañera en los backstage, ésa es la verdad, no es porque todas éramos malas”.

En esta ocasión, después de más de veinte años transcurridos, Laura Ubfal contó en Intrusos (América) que Pampita y Nicole fueron convocadas para participar del jurado de Los 8 escalones de los 2 millones pero que no hubo forma de juntarlas en la pantalla. “Los productores de Guido Kaczka quisieron reunirlas a las dos, a Pampita preguntando sobre moda y a Nicole sobre vida sana, pero no tuvieron éxito”, destacó la periodista.

Sin embargo, la conductora de El Hotel de los Famosos aceptó la invitación y su participación salió al aire en la noche del jueves, mientras la que estuvo ausente en el programa fue la futura esposa de Manu Urcera. Según contó Ubfal, Nicole la llamó para contarle que la producción no le había avisado, pero ella se comunicó con los productores quienes le aseguraron que las dos fueron convocadas al ciclo de El Trece.

