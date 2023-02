El llanto de Fernanda Callejón en The Challenge Argentina: “Se me vino el mundo encima”

Fernanda Callejon se quebro con Benjamin Alfonso en The Challenge por salir ultimos en el juego (Video: The Challenge Argentina, Telefe)

Durante la emisión del miércoles en The Challenge Argentina se vivieron escenas de mucha angustia. En la última instancia de la competencia en parejas, Marley anunció que la que había salido en 5° lugar era la dupla de Claudia Albertario y Adrián Cormillot. Y luego avisó: “Y los perdedores son: Benjamín Alfonso y María Fernanda Callejón, que han quedado en el último lugar”. Acto seguido, el conductor destacó que María Fernanda había quedado súper agotada. “No puede más”, describió mientras la competidora estaba inclinada sobre el piso, totalmente cansada y desanimada.

Por su parte, el hijo del Dr. Alberto Cormillot contó que con Claudia formaron una pareja que va a quedar para la historia del Challenge, aunque pase el tiempo.

Quebrada en llanto, Fernanda Callejón demostró el dolor que sentía ante el difícil resultado, mientras que Benjamín estaba con el ánimo parecido. “Se lo ve complemetamente frustrado”, destacó el papá de Mirko.

Fernanda Callejón se quebró con Benjamín Alfonso en The Challenge por salir últimos en el juego (Foto: The Challenge Argentina, Telefe)

“Siento una gran impotencia, frustración, desde que estoy en el challenge si bien fui a la arena, nunca perdí”, afirmó Callejón. Y agregó, muy conmovida: “Se me vino el mundo encima, puse todo lo que pude”. Por su parte, Benjamín describió sus sensaciones. “Siento mucha frustración pero también me cuesta estar en contacto con esta frustración porque Fernanda está destrozada, me pide perdón, me pide perdón”, dijo el joven.

Las imágenes editadas mostraron el momento en el que la pareja perdió. María Fernanda se volcó contra uno de los barriles, mientras estallaba en llanto. En ese momento, Benjamín la abrazó y le dijo “Nadie le falla a nadie acá, ¿escuchaste?”. “Esa es mi impotencia”, respondió Callejón y continuó: “No estuve a la altura de mi compañero tal vez, me vienen a abrazar, a contenerme y a decirme cosas muy hermosas”.

Entonces sus compañeros intentaron consolarla. Mientras la abrazaban le dijeron que hizo un gran trabajo. “Hiciste un laburazo hermoso, felicidades, porque hiciste un trabajo bárbaro y no pidas perdón de nada, sos una leona, vamos arriba”, le pidieron al mismo momento en el que le tomaban la cabeza para que escuchara lo que le estaban diciendo. Pero ella insistía: “Yo estoy preparada, no puedo fallar”.

Entonces, Benjamín la acarició y le pidió que lo mirara. “Mirame por favor, me costó mucho a mí, así que tranquila” le repitió. Una vez que Fernanda se tranquilizó un poco, Benja le recordó que se trata de una competencia. “Es así, es un juego”, le reiteró. Y agregó: “Es así, se gana y se pierde, no pasa nada mi amor, mañana lo damos todo”.

En ese instante, Callejón se recompuso y ganó fuerzas otra vez. “Sí, mañana no vamos a ser perdedores”, anunció mirando a los ojos a su compañero.

Ya frente a la cámara, a solas, Benjamín relató el momento que había vivido. “Trato de poner sus necesidades por encima de las mías y trato de consolarla un poco”, explicó con afecto hacia su compañera.

Sin embargo, no siempre esta competencia tuvo momentos de buena onda. En el día martes, se vieron escenas de una fuerte pelea entre Sol Pérez y Sofía Jujuy Jiménez. La situación entre las competidoras ya estaba tensa porque la jujeña quería que Rodrigo Cascón y Virgie Elizalde eligieran a Sol y a Lío Ferro para que se midieran contra ella y Rodrigo Mora en el duelo de eliminación. La analista de Gran Hermano 2022 reaccionó con duras críticas hacia el exfutbolista por eso.

The Challenge Argentina: fuerte discusión de Sol Pérez y Sofía Jujuy Jiménez (Foto: Captura Th Challenge Argentina, Telefe)

“Yo con Sofi no tengo problema de que me proponga para la Arena porque es un lugar en el que todos vamos a pasar, aunque queramos evitarlo. Sí me dolía de Morita, porque lo quiero. Me dolió mucho el día de hoy y creo que fue un antes y un después”, admitió Sol al ser consultada por Marley al respecto.

“Acá no es personal, Sol. Entiendo que con Morita tenés un afecto, pero me parece muy fuerte que pongas en duda su corazón y el cariño que te tiene como persona porque haya pensado en tu nominación”, le dijo Jujuy a la conductora. “Es algo mío. Me parece que si una persona siente algo, otro no puede desacreditarlo. No tiene que ver ni con Morita, es algo que yo sentí”, replicó Pérez.

