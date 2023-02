Donato De Santis le dio la bienvenida a Wanda Nara a Masterchef con un detalle muy especial

Donato De Santis le dio la bienvenida a Wanda Nara a Masterchef (Video: Instagram)

Desde que se supo que Wanda Nara será la próxima conductora de Masterchef, el reality de cocina que se emitirá por Telefe, se especuló con que este nuevo desafío en su carrera profesional será un punto de despegue hacia otros rumbos.

Es la primera vez que la mediática tendrá la oportunidad de demostrar su carisma y sus habilidades para la conducción en un ciclo de televisión, y en un certamen ya instalado entre el público argentino.

En esta oportundiad, la hermana de Zaira Nara estará acompañada por un prestigioso jurado, compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. En esta nueva edición, se presentarán cocineros completamente desconocidos, para diferenciarse del formato con celebrities que ya tuvo 3 emisiones en nuestro país.

Si bien hubo otros nombres que circularon para conducir el reality, entre ellos se habían mencionado figuras como Paula Chaves, Iván De Pineda, Laurita Fernández, Jey Mammon y Nico Occhiato, finalmente Wanda fue la elegida.

Por su parte, para Damián Betular es el primer ciclo sin celebrities. Al respecto, hace unos días explicó “Voy a ser parte, es mi primer amateur. No estoy nervioso porque es similar a Bake Off, no tienen el plus de ser famosos, vamos a ver con qué nos encontramos”. Después, se refirió a la elección de la mediática al ciclo de cocina. “A Wanda yo la quería en el Celebrity. Pero es algo que decide el canal”, manifestó el chef. Y, cuando le preguntaron si él querría conducir alguna vez, replicó: “Es mucha responsabilidad, yo admiro muchas veces los conductores en vivo. Lo grabado es más cómodo y más fácil, pero es difícil llevar un programa. Prefiero hacer tortas. Yo estoy cómodo como jurado, me divierte y me encanta. Masterchef a mí me cambio la vida, y estoy agradecido”.

En esta oportunidad, en la que Wanda se prepara para grabar las próximas ediciones del reality más famoso de cocina, y se dispuso a grabar este miércoles las promociones de la nueva edición, Donato De Santis le dio la bienvenida a la mediática. Desde su camarín, Wanda subió a sus redes el momento del especial saludo del cocinero. La futura conductora se sorprendió cuando lo vio entrar a Donato con un enorme ramo de flores rosas en su mano. “Estas flores son para vos ¿sabés por qué? Porque vos siempre supiste brillar con tu inteligencia, con tu habilidad…”, le dijo el chef en auténtico acento italiano.

Del mismo modo, Wanda le respondió también en el mismo idioma, con el que se ha perfeccionado luego de vivir varios años en Italia. Ante estos elogios, la exrubia lo interrumpió, risueña, y le dijo “No tanta inteligencia”. Pero el cocinero arremetió con sus halagos demostrando que era cierto lo que le estaba diciendo: “No, vos sos inteligente”.

Así que De Santis le dio la bienvenida a la mediática al ciclo de Telefe. “Oficialmente bienvenida a MasterChef”, disparó Donato. Wanda agradeció con una gran sonrisa y le consultó cuándo le darán el delantal de cocina, tan característico del certamen. Pero el jurado le explicó que los delantales son solo para los participantes.

“Si me ves hacer un huevo frito te matás”, dijo con humor la esposa de Mauro Icardi y De Santis le respondió en la misma sintonía: “Te vamos a enseñar todo, adelante, fuerza”.

Si bien en el video no estaba presente Germán Martitegui, en una nota que le hicieron en LAM (América), antes de empezar las grabaciones de las promociones de la nueva edición, el cocinero se mostró con muy buena onda con Wanda y formó parte de las pruebas que realizaron antes de que la empresaria sea confirmada como la nueva conductora.

