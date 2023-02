Calu Rivero y Aíto de la Rúa fueron padres: nació Tao

Nació el hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa (Video: Intrusos)

Rituales, gimnasia, fotos, abrazos, amor. El embarazo de Calu Rivero fue seguido por sus miles de seguidores en sus redes sociales, que vieron evolucionar su gestación y cómo se ultimaba cada detalle en la espera del nacimiento. Y finalmente, la espera terminó. Cerca del mediodía nació Tao, el primer hijo que la actriz tiene fruto de su amor con Aíto de la Rúa.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó unas emotivas postales junto a su pareja a poco de dar a luz. “Fluyendo con la naturaleza (In the flow of nature)”, escribió la influencer en el posteo en el que aparece sonriendo con su pancita de embarazo, acompañada por el empresario. Rápidamente la publicación se llenó de likes y comentarios cariñosos. Su hermana Marou Rivero escribió un mensaje tierno: “Los amo”.

Calu Rivero a punto de dar a luz junto a Aíto de la Rúa (Foto: Instagram)

“Último momento”, anunciaba la pantalla de Intrusos. “Nació Tao”, contó Laura Ubfal. La periodista no dio demasiadas precisiones del nacimiento del pequeño, que se dio este miércoles. “Un parto hermoso, natural, divino. Nació Tao, por el taoísmo, tao el camino de la vida”, agregó la periodista.

Días atrás, la flamante mamá reveló el nombre del pequeño -que habían mantenido en secreto hasta el tramo final del embarazo- y contó su particular significado: “el camino de la vida. Es de origen chino y es el más tradicional en ese país”, anticipó, y también había mostrado el particular ritual que realizó antes de la llegada de su bebé.

“Mover todo al ritmo del tambor, corazón. Si no es ahora, ¿cuándo?”, preguntó la actriz al subir varias historias en su cuenta de Instagram en donde reflejaba cómo fue el momento tan especial junto a sus seres queridos. Y agregó: “El cielo en la Tierra. Ayer celebramos la transformación”. Con varias imágenes, la futura mamá quiso mostrar cuáles fueron los distintos momentos que tuvo el ritual, a la vez que fue una manera de agradecer a quienes la acompañaron en este último tramo de su gestación: “Rodeada de amor y mujeres llenas de gracia”.

Calu Rivero despidió su panza con un ritual de música y mujeres (Foto: Instagram)

Algunos de los rituales de Calu durante su embarazo (Foto: Instagram)

Calu y Aíto se conocieron hace catorce años, se enamoraron breve e intensamente, pero después cada uno siguió su camino. El año pasado, la vida los volvió a juntar en Punta del Este, donde ella reside parte del año, y se dieron una segunda oportunidad de manera reservada y lejos de los flashes. Desde hace algunos meses, decidieron formar juntos una familia y este nacimiento viene a coronar esa decisión y el amor.

“Quedamos siempre muy bien, es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba esto trece años después, el padre de mi hijo o mi hija”, reconoció la actriz en una entrevista con el ciclo LAM (América): Luego expresó la felicidad que sentían con la llegada de su bebé: “Estamos sorprendidos pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende pero que está escrito”.

"Amo tener a las abuelas cerca", definió Calu Rivero sobre la salida con su mamá y su suegra (Foto: Instagram)

Hace un tiempo atrás y demostrando la excelente relación que tiene con la familia de su pareja, Calu -también conocida por su apodo Dignity- contó además cuál es el pedido que le habría realizado su suegra Inés Pertiné en medio de una salida compartida. Lo hizo publicando una imagen, en donde a la actriz se la ve sentada sobre uno de los sillones de la tienda de un shopping. “Cuando tu suegra ya te habla del segundo”, contó haciendo una referencia directa a la posibilidad de que la actriz tenga, en el futuro, otro bebé con Aíto. Como remate, la frase está acompañada con el emoji de una cara que ríe pero a la que le corre una gota de sudor sobre su frente.

Durante esa tarde también compartió otra postal junto a Pertiné y a Rita, su mamá. “Amo tener a las abuelas cerca”, certificó Calu sobre la foto en cuestión, mientras las tres mujeres revisaban percheros con ropita de bebé.

