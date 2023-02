“¿Y las nenas?”: la desilusión de Romina en la gala de ingreso de familiares en Gran Hermano 2022

La reacción de Romina cuando llegó un familiar (Video: "Gran Hermano 2022", Telefe)

La casa de Gran Hermano se encuentra en la etapa de definiciones y cualquier novedad se toma como un cambio de aire luego de más de cuatro meses de encierro. Así, por caso, la entrada de las dos mascotas generó una revolución, y mucho más el hecho de haber decidido que sean parte de la casa durante algunos días los familiares de cada uno de los jugadores. Sin embargo, mientras en algunos sorprendió la felicidad con que se tomó ese ingreso, en uno de los casos no fue lo esperado.

Gran Hermano 2022: se definió la prueba del líder en una semana decisiva En un momento clave del reality, uno de los participantes logró la inmunidad y podrá salvar a uno de sus compañeros de la placa VER NOTA

Casi desde el comienzo de la gala de lunes, y luego de que Santiago del Moro anunciara el ingreso de los 6 nuevos integrantes a la casa, se generó una revolución sobre cómo sería ese reencuentro del que los participantes no tenían información. De hecho, no estaban ni siquiera cambiados con ropa de “gala”, como lo hacen en cada vivo, sino con la indumentaria diaria. “Son personas queridas por ellos, pero van a entrar a jugar”, dijo el conductor. Y presentó a la primera, que estaba relacionada con Marcos. “Se llama Valentina, es su hermana, vive en Francia con su pareja y está muy nerviosa”, anunció, y le dio ingreso a la participante.

Hacía un año que Valentina y Marcos no se veían, y la emoción de ese abrazo eterno traspasó la pantalla. Sin embargo, ya desde ese instante los ojos se posaron en Romina Uhrig, quien mostraba algunas lágrimas de tensión y emoción en su rostro, a la espera de ver a sus hijas en cruzar por la puerta de entrada. “Quiero que entren las tres, por favor”, se la escuchó decirle en un momento a La Tora. Pero las coas no saldrían como ella lo imaginaba.

Gran Hermano 2022: qué pasará con los perritos que adoptaron y por qué abandonarán la casa Pese a que en un primer momento les explicaron a los participantes que podrían quedarse con Caramelo y Delmora al salir del reality, ahora lo pusieron en duda VER NOTA

“Él se llama Walter Fabián, 22 años, es de Grand Bourg, vive con sus padres y sus hermanitas menores. Es el hijo mayor de la hermana de Romina”, dijo Santiago del Moro para presentar al nuevo ingresante que iba a acompañar a la exdiputada, ya que al ser las nenas menores de edad y están impedidas de ser parte del juego, un hecho que la participante no tenía en consideración.

“El se llama Walter Fabián, 22 años, es de Grand Bourg, vive con sus padres y sus hermanitas menores. Es el hijo mayor de la hermana de Romina”, lo presentó Santiago del Moro

Fabián abrió el portón y con una imborrable cara de felicidad hizo su ingreso. Romina lo miró dos segundos hasta que reaccionó: “¡Fabi! Ay, hola... ¿cómo estás, mi amor? ¿no dejaron entrar a las nenas?”. Así, sin vueltas, dejó en claro que su intención era tener contacto con Mía, Felicitas y Nina, por eso apenas se emocionó al ver ingresar a su sobrino, de quien aclaró que “no te reconocí, estás más gordito”. “No las dejaron entrar”, se decepcionó mientras comentaba al resto del grupo lo que estaba sucediendo. Pero aprovechó para preguntarle por ellas a Fabián. “¡Pensé que las iba a ver! ¿Por qué no las dejaron entrar?”, continuó su queja.

Sospechas de fraude en Gran Hermano 2022: los videos que sostienen la denuncia que circula en las redes Luego de que Romina, como líder de la semana, salvara a Julieta de la placa de nominación, comenzaron a circular las imágenes de lo vivido en las horas previas VER NOTA

Él fue el encargado de explicarle que debido a que son menores de edad están impedidas de ser parte del juego, mientras ella lo abrazaba y se conformaba con un “qué lindo ver a alguien”. “¿Cómo están las nenas?”, fue la pregunta que no tardó en aparecer, para que él le llevara tranquilidad de que está bien, “hermosas”, mientras la consolaba explicándole que quedaba poco tiempo de juego y que pronto sería el momento del reencuentro. “¿Cómo te eligieron a vos? ¿quién pidió que vengas?”, siguió indagando la exdiputada a su sobrino, también ahijado de confirmación, quien le aclaró que fue un pedido de la producción.

Las redes, claro, estaban minuto a minuto siguiendo la gala y no dejaron pasar la oportunidad los usuarios para volver su pensamiento sobre lo que estaban viendo en pantalla, desde la tensión en la previa de que ella note que sus hijas no entrarían hasta lo ocurrido luego del ingreso del sobrino. Y cómo habrá sido que hasta personalidades como Jimena Barón también se mostraron seguidoras del programa aseguró que “¿¿¿Las hijas ni pueden entrar porque son menores??? ¿WHAT? ¡Obvio que pueden entrar! ¿Cómo le hacen este amague y entra el primo segundo? Como madre toda mi indignación”, para luego amenazar: “Si no aparecen esas niñas de sorpresa yo mañana las busco, les hago trenzas, las ato a un dron y las aterrizo en el jardín de GH”.

Las reacciones en Redes tras la entrada del sobrino de Romina

Las reacciones en Redes tras la entrada del sobrino de Romina

Las reacciones en Redes tras la entrada del sobrino de Romina

Las reacciones en Redes tras la entrada del sobrino de Romina

Las reacciones en Redes tras la entrada del sobrino de Romina

Las reacciones en Redes tras la entrada del sobrino de Romina

Seguir leyendo: