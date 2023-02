El grito del exterior que derivó en un tenso cara a cara entre Julieta y Camila por la fulminante en Gran Hermano 2022

Gran Hermano: el grito del exterior que derivó en un tenso cara a cara entre Julieta y Camila

Momentos de tensión en la casa más famosa del mundo. Es que quedan tan solo seis semanas para el final y los jugadores ya comienzan a impacientarse, tomar decisiones drásticas y ajustar sus estrategias. Es que el premio en esta versión de Gran Hermano 2022 es por demás tentador: se trata de una casa y 15 millones de pesos. Y a tan poco de la final, nadie quiere quedar a mitad de camino.

Sospechas de fraude en Gran Hermano 2022: los videos que sostienen la denuncia que circula en las redes Luego de que Romina, como líder de la semana, salvara a Julieta de la placa de nominación, comenzaron a circular las imágenes de lo vivido en las horas previas VER NOTA

Así fue como esta semana, con Romina como la líder y con el poder para salvar de la placa de nominados a uno de sus compañeros, Julieta fue por más y redobló la apuesta. “Quiero saber si se hizo la fulminante”, dijo la joven actriz y ante la negativa, fue a fondo contra Camila, quien automáticamente pasó a estar en placa y sin posibilidad de ser salvada. Garantizandose así que la joven de 21 años quede en la cuerda floja.

Así terminaron nominados además, Nacho, la Tora, Daniela y la propia Julieta -quien finalmente fue salvada por Romina- pero nada salió como lo tenían previsto y la joven de Moreno se fue con el 53 por ciento de los votos en un mano a mano con Camila. Y con esta despedida el grupo quedó devastado.

Julieta quiso proteger a Daniela en el mano a mano con Camila y la terminaron eliminando de la casa

Pero unas horas antes, durante el fin de semana, un drone y un grito del exterior con un megáfono quiso alertar de la jugada de Julieta. Era la primera vez que se realizaba la fulminante dentro de la casa y había especulaciones entre los hermanitos sobre quien la había utilizado, pero en segundos se disiparon todas las dudas. “Camila, Julieta te hizo la fulminante”, le comunicaron a Camila desde el exterior, casualmente, cuando ella estaba en el jardín.

Con una foto íntima de la pareja, el novio de Julieta de Gran Hermano 2022 celebró el Día de los Enamorados Lucca Bardelli publicó una imagen en la cama con la joven que está participando en el reality de Telefe VER NOTA

Ante esta situación, Julieta se sintió en la obligación de aclarar, fue a buscar a su compañera y le pidió tener una charla privada. “Cami, ¿vamos a hablar un toque?”, le dijo y así se dio un tenso cara a cara en el living. “Ahora vos podés creer lo que quieras, de todo lo que gritan, pero yo sabía que muchos iban a ir contra vos, que te iban a dar dos puntos”, comenzó diciendo, a lo que la rubia respondió: “Sí, yo también lo sabía”.

“El resto de los puntos iban a ir para mí y para Dani -siguió Poggio-. Entonces, antes de darme por vencida y que las dos vayamos a placa, dije: `Voy a hacer una jugada: la saco a Cami de placa y tienen que ser muchas más las coincidencias para que caigamos las dos`. Me salió mal. También me podía haber salido bien”.

El domingo Santiago del Moro les dio una noticia que cambia las reglas del juego: no podrán hacer espontáneas ni fulminantes

Pronto Camila quiso poner paños fríos: “Igual, Ju, no me molesta”. Pero la chica Disney le aclaró:. “No, ya sé, pero cuando lo veas vas a ver que lo hice por eso, y por eso no tengo el culo sucio en decírtelo. Fue una jugada. Hay jugadas que pueden salir bien, y hay jugadas que pueden salir mal”.

Gran Hermano 2022: con el 53,17 % de los votos, Daniela fue eliminada de la casa por segunda vez Después de que Romina como líder de la semana salvara a Julieta de la placa y el público a Nacho y Lucila, la participante había quedado enfrentada a Camila VER NOTA

“Me la rebusqué más. Y sí, después de hablar con otras personas y ver otros puntos de vista, me la rebusqué más. Pero yo estaba convencida de que íbamos a caer las dos. Hice esa jugada e igual quedamos”, se sinceró y agregó: “Yo dije: `Si se amplían los votos, quizás no caemos por pocos puntos`. Capaz me la rebusqué más y capaz no caía. Pero bueno... Fue una jugada que no salió.

“Está perfecto, Ju. Gracias por venir a decírmelo”, cerró Camila y dio por finalizada la charla, dejando así las cosas claras para una mejor convivencia.

Seguir leyendo: